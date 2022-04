Tenk deg at du sitter og kjører, ganske fort. Plutselig ser du ingenting fremover. Det er nettopp det som kan skje om man har en Tesla Model S eller Model 3. Der kan nemlig panseret, eller «frunken» som det gjerne kalles på Tesla-språket, åpne seg ved kjøring i høy hastighet.

Det som helt konkret skjer er at luftinnslippet under panseret får dette til å vibrere. Noe som igjen kan føre til sprekkdannelser i innfestingen til panserlåsen – som til slutt kan gi etter. Resultatet er altså at panseret rett og slett kan blåse opp og legge seg over frontruten.

Over 50.000 biler i Norge

Det er EUs Rapex-system (Rapid alert system for dangerous non-food products) som melder dette.

Hva det i ytterste konsekvens kan føre til, behøver man ikke mye fantasi for å forstå.

Tesla tar grep. I USA har tilbakekallingen av 120.000 biler allerede startet. I Europa skal det være snakk om rundt 220.000 biler som er berørt.

Tesla Model 3 er en storselger i Norge. Nå må mange av eierne regne med å ta en tur innom verkstedet for utbedring av panserlåsen.

Vil ikke kommentere

Tilbakekallingen gjelder for følgende Tesla-modeller: Model S, produsert mellom 2014 og 2021 og for Model 3 produsert mellom 2017 og 2021. Bare i Norge er det levert over 50.000 slike biler i det aktuelle tidsrommet.

Tilbakekallinger i bilbransjen er ikke uvanlig. Bilprodusenter flest utdyper som regel alltid og forklarer hvordan, når, hvilke biler og hvor mange som berøres av tilbakekallingen.

Men den norske Tesla-importøren mener tydeligvis ikke at det er nødvendig og har følgende kommentar når Broom tar kontakt:

–Takk for henvendelsen. Tesla ønsker ikke å kommentere saken.

På sikkerheten løs

Uansett: Vanlig saksgang i slike tilfeller er at bileierne kontaktes og at det avtales en tid for kontroll og eventuell utbedring.

Vanligvis gjøres dette kostnadsfritt for bileieren, selv om nybilgarantien har utløpt. Da dette er å anse som en produksjonsfeil og også kan gå på sikkerheten løs. Vi antar at det er slik i dette tilfellet også.

