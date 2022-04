Advarte om koronabølge til høsten – derfor er forskerne ikke bekymret

Alle er enige om at det sannsynligvis kommer en ny koronabølge til høsten, men det er flere faktorer som gjør at forskerne tar dette med stor ro.

Blir jeg syk igjen? Blir det nye restriksjoner, og kanskje nedstenging? Kommer det en mer aggressiv korona-variant når høstmørket setter inn?

Vil vaksinene og/eller gjennomgått sykdom beskytte meg?

Dette er nok spørsmål mange stilte seg da helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-fagdirektør Frode Forland torsdag advarte om en ny koronabølge.

– Vi må være forberedt på å kunne få en oppblussing av viruset til høsten. Enten at omikron kommer tilbake og gir oss en ny sesong, eller at det kommer en ny variant, sier Guldvog til TV 2.

Mens hele Norge bader i vårsol og pandemien kanskje virker som et fjernt minne, var det kanskje ikke dette du ønsket å lese.

SOLSKINN: Påsken førte med seg varmegrader og finvær. Da er det lite som minner om koronamørke og nedstenging. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Lyspunkt

Ikke heng med hodet. Nå mener flere av Norges fremste vaksineforskere og mikrobiologer at du sannsynligvis ikke trenger å bekymre deg for mye for høsten.

– Konsekvensene av en ny bølge vil sannsynligvis ikke bli større enn med omikron, og det gjelder selv om det kommer en ny variant, sier seniorforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved UiO.

Hun mener det ikke er grunn til å innføre nye, strenge restriksjoner, og sier en ny nedstenging vil være et uforholdsmessig stort inngrep all den tid pandemien ikke gir større konsekvenser enn en vanlig influensasesong.

– Nå har befolkningen fått en grunnleggende beskyttelse gjennom vaksinering og smitte, og spillereglene er endret. Vi vil mest trolig være godt beskyttet, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

For uvaksinerte eller personer som har klart å unngå smitte, kan høsten ifølge Grødeland bli mer risikabel.

Hun frykter likevel ikke alvorlige konsekvenser i stor skala, ettersom disse begynner å bli en såpass marginal gruppe.

BESKYTTELSE: En Oslo-borger blir vaksinert. Vaksiner er en av grunnene til at vi kan leve som normalt, og at høstens eventuelle koronabølge vil bli mindre inngripende. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Bedre rustet enn noensinne

Også professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved UiT-Norges Arktiske Universitet er lite bekymret for en eventuell koronahøst.

I tillegg til beskyttelsen folk har fått gjennom vaksinering og gjennomgått sykdom, mener han myndighetene og befolkningen er så godt drillet i smittevernstiltak, sporing og massedistribusjon av vaksiner at alle vet hva de skal gjøre ved et eventuelt utbrudd.

Dersom det skulle komme en mer aggressiv virus-variant, er det i tillegg lett for vaksineprodusentene å lage en ny mRNA-vaksine, som etter all sannsynlighet vil være effektiv.

– Vi er bedre rustet enn noensinne. Covid-19 har gjort at hele samfunnet; befolkningen, helsevesenet og myndighetene, har fått en viktig erfaring i å håndtere utbrudd, sier Olsvik.

– Jeg mener bestemt at dette er med på å redusere effekten av eventuelle nye luftbårne pandemier.

ERFAREN: Professor i mikrobiologi ved UiT, Ørjan Olsvik, har lang erfaring med virusforskning og biologiske trusler, også fra Forsvaret. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Ikke nødvendigvis smart

Selv om sannsynligheten for at det kommer en ny bølge til høsten er stor, er ikke forskerne kjempebegeistret for at myndighetene går ut og «spår fremtiden» med slik negativ klang.

– Folk har nettopp gjennomlevd noe veldig tøft, og nå er vi i en bra posisjon. Det er ikke nødvendigvis smart å si at noe vondt kan komme tilbake, for vi vet ikke sikkert hva som vil skje til høsten, sier Olsvik.

Han mener det er svært vanskelig for alle å si hva som vil skje.

– Selv meteorologer har problemer med 3-4 dagers rapporter. Det er en mengde faktorer som spiller inn under en pandemi. Viruset eller bakterien kan få tilfeldige, utilsiktede forandringer i sitt arvestoff, ofte kalt mutasjoner. Disse kan gi viruset eller bakterier andre egenskaper, som påvirker evnen til å smitte, eller gi mer eller mindre sykdom hos mennesker.

ILLUSTRASJON: Illustrasjon av sars-CoV-2-viruset fra februar 2020. Viruset har endret seg mange ganger siden da, og vil trolig fortsette å gjøre det. Foto: Lizabeth Menzies/ Centers for Disease Control and Prevention / AFP

Uforutsigbar natur

Grødeland mener det er «litt unødvendig» av helsemyndighetene å komme med disse advarslene nå.

– Tror du det finnes en risiko for ny nedstenging?

– Jeg kan ikke utelukke noe, for naturen er uforutsigbar. Sannsynligheten er likevel ekstremt lav, men hvis vi skulle få et sars-CoV-3-virus eller en helt ny type, så vil vi stå overfor en ny situasjon som er løsrevet fra denne pandemien. Det vil alltid kunne skje, sier hun.

– Må håpe

Infeksjonsmedisiner og professor Nina Langeland ved Universitetet i Bergen forstår veldig godt at folk er lei av å høre om koronaviruset.

Hun er også enig med Guldvog i at det sannsynligvis vil komme en ny variant til høsten, men mener god planlegging og eventuell tidlig behandling vil kunne hjelpe.

Nina Langeland, professor ved UiB og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, intervjues om COVID i barn, og langtidseffekter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Om det vil bli mildere eller mer alvorlig vet vi ikke, men vi må håpe at immuniteten som er opparbeidet gjennom vaksine og infeksjon gir befolkningen beskyttelse.

Langeland anslår at produsentene vil trenge kun tre-fire måneder på å lage en effektiv mRNA-vaksine, og at det vil være enkelt å endre denne ut ifra sesongens virus-variant.

– Det er dette som er suksessen med denne typen vaksiner, men husk at denne også må testes ut, lages og distribueres før bruk, sier hun.