Kjenner ikke igjen sin egen hage

– Er dette vår hage? Vi har ikke ord! Har dere virkelig laget alt dette?

Det ble jublende stemning da familien på fem fikk komme hjem til sin nyanlagte hage. Da de forlot hageflekken sin sist bestod den ikke av annet enn en helt flat plen.

Nå hadde Tid for hage og designer Malin Persson laget bugnende bed, strandområde, og et skikkelig hyggelig sitteområde med bålpanne.

– Tidligere hadde vi jo lyst til å være ute, men det var liksom ingenting å gjøre på her. Ikke visste vi hva vi burde gjøre med hageflekken heller får å få det mer anvendelig, forteller Karianne Godøy.

FØR: Helt flat plen og ingenting annet. Foto: Pandora Film/TV 2

Men nå er altså hagen ferdig og familien kan se fram til et innholdsrikt hageliv.

Her kan man plukke epler, ha spiselige vekster, og ellers nyte fine sommerdager og kvelder.

ETTER: Hyggelig sitteområde og masse planter. Foto: Pandora Film/TV 2

Vanskelig terreng – dette ble løsningen

Denne hagen ligger i et relativt nytt byggefelt, og som i byggefelt flest bestod uteområdet av planerte steinmasser med murer rundt.

Det var blitt lagt på et tynt lag med sand og jord, akkurat nok til å få en plen til å etablere seg, og knapt nok det. Plenen hadde vært vanskelig å holde grønn, siden det fort tørket ut her. Altså et veldig tynt jordsmonn, og få muligheter for at planter skulle vokse og trives. En ganske vanlig problemstilling i nye byggefelt.

Malin mente det måtte masse planter inn her for å lage det trivelig. Enkleste måte å få vekster til å etablere seg og trives på, ville være å lage opphøyde bed slik at det ble plass til dypere jord.

BYGGING: Malin og Tid for hage i gang med på bygge bed. Foto: Pandora Film/TV 2

Masse planter ville også lage et dekorativt skille mellom denne og naboens hage – skjerme litt for innsyn, men uten at det ble helt stengt igjen og laget skygge.

Bueformet bed

Langs hele den ene siden av hagen ble det dermed anlagt et stort bed. Det ble brukt grove svillematerialer i furu for å lage høyere kant, slik at bedet kunne holde på mer jord.

BUET: Det ble brukt sviller på høykant for å lage myk buet bedkant. Foto: Pandora Film/TV 2

Svillene ble kappet i lengder på 50-60 centimeter, og plassert på høykant i en tillaget grøft. Siden svillene stod på høykant var det mulig å lage en bølgende form på bedet.

Husk å impregnere snittflatene dersom du tenker på å lage noe lignende.

Se hva som ble brukt av planter, materialer og interiør her.

SOMMERLIG: Prydgress gir den sommerlige følelsen. Foto: Pandora Film/TV 2

Til slutt, for at svillene skulle holde seg på plass, ble det montert patentbånd på baksiden. Patentbånd er et bånd i metall med masse huller i, og man kan skru skruer gjennom hullene og inn i treverket slik at hver planke blir festet.

Sofa med bed

Hovedelementet i hagen er to store sofaer med en grusplass og bålpanne mellom. Alt sammen ble bygget i samme svillemateriale som bedkantene.

GOD PLASS: To store sofaer med bedkasser rundt gir plass til mange. Foto: Pandora Film/TV 2

Sofaene har store plantekasser på hver side, lavest fremst og høyere bak, og smalere plantekasse som rygg. I bedene er innsiden kledd med knotteplast slik at treverket blir beskyttet mot fuktig jord.

Setet på sofaene ble laget av terrassebord.

Mellom sofaene er et relativt stort område med plass til bålplass. På bakken her ble først gresstorv fjernet. Deretter ble det lagt ned en grusmatte, og til slutt fylt på med brun elvestein.

STI: Gangsti frem til sitteplassen, laget av nedgravde sviller. Foto: Pandora Film/TV 2

Fra området foran huset og ut til sofaområdet ble det laget en gangvei ved hjelp av sviller som ble gravd ned i plenen.

Sandstrand

Denne hagen ligger ved en båthavn og har dermed nær tilknytning til havet. Designer Malin mente derfor det ville passe inn med en liten «beach» her, så hun satte rett og slett av et større område av hagen til et sandområde.

BEACHSTEMNING: Sandstrand, solstoler og parasoll gir stemningen. Foto: Pandora Film/TV 2

Tanken var å skape strandstemning, men også at dette skulle bli til et flott lekeområde for familiens barn.

Gresset ble fjernet i denne delen av hagen. Deretter ble det lagt ut fiberduk. Så ble det fylt på med volleyballsand. Denne sanden er finkornet og lys på fargen.

STEINER: Store steiner og prydgress lager miljø. Foto: Pandora Film/ TV 2

For å lage litt mer miljø ut av sandområdet ble det bygget en avgrensing mot resten av hagen, denne gangen av stående svillemateriale i ulike lengder.

Det ble også heist inn en del større steiner som det ble plantet ulike prydgress rundt.

Til slutt ble området møblert med strandstoler, hengekøye og sydenparasoll.

