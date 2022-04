Mann pågrepet for trusler mot NAV-ansatte og vold mot politiet

Mannen, som er i 50-årene, hadde allerede et besøksforbud mot NAV på Stange.

Politiet i Innlandet rykket fredag morgen ut til NAV på Stange etter at de ansatte der hadde varslet om at en mann i 50-årene oppførte seg truende mot dem.

– Da vi kom på stedet, fortsatte han i samme stil mot oss. Under pågripelsen sparket han patruljen, forteller operasjonsleder Ove Stian Ovrum til TV 2.

Mannen er kjent for politiet fra tidligere, og har også vært under oppfølging hos NAV i lang tid. Han er tidligere dømt for trusler og vold.

– Han var ruset og sitter i arresten her nå.

#Stange kl 0915, Mann i 50 årene pågrepet etter å ha fremsatt trusler mot ansatte ved NAV. Anmeldes i tillegg for vold mot politiet, sparket politipatruljen. Ingen alvorlige skader. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 22, 2022

Politiet har gjennomført avhør av de ansatte ved NAV Stange, og har opprettet sak på truslene mot de ansatte der, samt trusler og vold mot politiet.

– Mannen har et besøksforbud mot stedet fra før av, så han anmeldes også for brudd på dette, sier Ovrum.

– Hvor lenge blir han sittende i arresten?

– Det er uavklart. Det foreligger noen saker fra før av som skal tas med i beregningen. Det kan tenkes at det blir et lenger opphold, avslutter operasjonslederen.