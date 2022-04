Drivstoffopprør i Senterpartiet: – Alvorlig viktig at noe blir gjort

Fylkesleder Erlend Haugen Herstad i Sogn og Fjordane Senterparti mener drivstoffprisene på kort sikt kan ramme transport- og andre drivstoffkrevende næringer i Distrikts-Norge hardt.

– Prisnivået vi har nå medfører store ekstrakostnader som kommer oppå en allerede presset likviditet, og vi står i fare for at deler av transportnæringa kan gå konkurs, sier han til TV 2.

Herstad mener regjeringen nå må komme med konkrete tiltak.

– Det som må gjøres på lang sikt, hvis dette vedvarer er at man må senke avgiftene, men på kort sikt vil det lønne seg å gi næringa gunstige lån, gi dem likviditet så de kommer seg over den tyngste kneika og overlever. Nå er det alvorlig viktig at noe blir gjort, sier han til TV 2.

TUNGTRANSPORT: Fylkesleder i Sogn og Fjordane, Erlend Haugen Herstad til høyre sammen med Direktør for Nistad Transport, Arne Nistad. Transportnæringen rammes hardt av drivstoffprisene. Foto: Nistad Transport

Dobbelt så dyrt

På sin gård i Ringsaker kommune er gruppeleder for Ringsaker Senterparti Odd-Amund Lundberg i gang med våronna.

Traktoren går døgnet rundt for å bli ferdig i tide, og med dagens drivstoffpriser er det alt annet enn gratis.

Lundberg støtter partikollega Herstad i vest.

Ifølge Lundberg er det nå dobbelt så dyrt å fylle drivstoff på traktoren som på samme tid i fjor. Han har sett seg lei av å vente på en regjering han mener er alt for defensiv.

– Jeg har vært i møte med Stortinget, både med våre folk og Arbeiderpartiet. Man blir møtt med forståelse, men det løser lite for lommeboka til folk flest. Det må også komme tiltak, og det må komme nå, sier han til TV 2.

DYRT: Odd-Amund Lundberg er gruppeleder i Ringsaker Senterparti og bonde. For han koster det dobbelt så mye å fylle drivstoff på traktoren sammenlignet med fjoråret. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Min oppfordring til Støre og Vedum er at de nå må det vise handling. og det fort, legger han til.

Må møte folkets forventninger

2. nestleder for Senterpartiet i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, mener at regjeringen må innfri forventningene til folket.

Han er tydelig på at situasjonen allerede er dramatisk, og at det kan bli verre om ikke noe skjer.

– Det er som å heie på et lag, du må forvente at spillerne yter maksimalt, får gode resultatet og vinner kampene. Sånn er det i politikken også, vi må forvente at våre folk i regjering gjør det de kan for å få gode løsninger, sier han.

FORVENTNINGER: Per-Asbjørn Andvik er 2. nestlender i Vestfold Senterparti. Han mener det er naturlig at folket har store forventninger til regjeringen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Dyrt og byråkratisk

Til tross for presset fra sine egne er senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum knapp om hva som vil komme for å bøte på de høye drivstoffkostnadene som nå rammer næringslivet.

Han viser til revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai, men vil ikke røpe noen detaljer.

– Nå får vi komme tilbake til det i revidert. Det jeg har vært mest bekymret for er egentlig deler av de næringsdrivende. De som driver med anlegg, den delen som holder aktiviteten i gang rundt i hele Norge, vi har tett dialog med dem.

– Kan det komme en krisepakke til dem?

– Det viktigste der er å sørge for at det er aktivitet og at de får betalt for den jobben de faktisk gjør. Vi kan ikke ha krisepakker på alle mulige ting, det er ikke så lurt. Det er dyrt og byråkratisk og skaper mye merarbeid. Man må gjøre andre tiltak så hverdagen for anleggsbransjen og andre blir levelig også framover.