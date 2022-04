Norske mobilpriser er fortsatt de høyeste i Norden

Det viser en ny rapport om mobilprisene i Norden, opplyser regjeringen.

– Norske mobilkunder betaler med andre ord fortsatt «mest for minst». Regjeringen vil legge til rette for gode og rimelige mobil- og bredbåndstjenester i hele landet. Velfungerende konkurranse og valgfrihet er en forutsetning for dette, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Rapporten er en av to som hans departement har bestilt om norske mobil- og bredbåndpriser, utarbeidet av konsulentselskapet Tefficient. Der kommer det fram at norske sluttbrukere i gjennomsnitt betaler to til fem ganger mer per gigabyte data sammenlignet med svenske, danske og finske sluttbrukere.

– Rapportene vi har fått, viser at det er viktig å nå målet om tre fullverdige mobilnett i Norge, sier Gjelsvik.

(NTB)