Halvor Bakke fikk rørende forespørsel: – Jeg begynte å grine

I helgens God kveld Norge åpner interiørekspert Halvor Bakke, kjent fra «Eventyrlig oppussing», dørene til sin nye hytte på Turufjell.

Til Dorthe Skappel kan han avsløre at det var to tidligere Farmen-deltagere som fikk han til å kjøpe nettopp der.

– Det er Tonje og Lene sin skyld, sier Bakke og sikter til tidligere Farmen-vinner Tonje Frøystad Garvik og forloveden Lene Sleperud.

Bakke peker på hytta ved siden av og forklarer at der har de to damene satt opp vinnerhytta.

– De syntes at jeg skulle bygge hytte på fjellet, og jeg fikk melding om at de hadde resevert en tomt. Jeg ringte kompisen min Stian, siden jeg visste han var keen på hytte. Så ble han med å bygge, smiler Bakke.

Har fått onkel-tittel

Han møtte damene på et seminar med TV 3. De ble gode venner og møttes senere for en middag. Nå er de gode hyttenaboer og Bakke har knyttet bånd til jentenes nyfødte barn Max.

– De kaller meg «onkel Halvor», og det er rett og slett stas, sier han.

Nå venter Frøystad Garvik og Sleperud enda en gutt, og «onkel Halvor» gleder seg til å skjemme bort begge to.

– Det er den største glede, jeg elsker det! De skal skjemmes bort med gaver og kos, og når man er på reise.. Kanskje noen dyre sko. De skal lære seg alt om puter og duftlys, ler Bakke.

Fått ærefullt oppdrag

Men interiøreksperten skal ikke bare være «onkel» for det kommende barnet, Bakke har blitt spurt om han vil være fadder.

– Det er stas. Da de spurte så sa jeg ja med en gang, og så begynte jeg å grine, avslører Bakke.

Han forteller at han tar jobben veldig seriøst.

– Jeg er involvert, jeg vil være med på ting. Man vil passe på, og sørge for at han vet hvem som er fadderen hans. Derfor er det veldig hyggelig når vi er på hytta. Begge to kan være her, vi kan stå i bakken. Jeg vil være der, for jeg har jo ingen egne, forklarer han.

Kommet tettere på

Skappel og Bakke tar også en tur innom nabohytta, der de finner Farmen-paret. De forklarer hvorfor Bakke fikk det ærefulle oppdraget.

– Det Halvor virkelig har imponert oss med, er at han kom tettere på etter at Max kom til verden. Han kommer innom for å hilse på når han er i Oslo, og har hatt et enormt engasjement for Max, forklarer Frøystad Garvik.

Sleperud forteller at Bakke er superflink med gutten deres.

– Han roer seg veldig hos Halvor. Bortsett fra når han trenger puppen da, ler hun.

– Den har jeg ikke, ler Bakke.

