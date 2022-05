Derfor elsker vi de grove russesangene

Russedressen er dekket i øl og størknet oppkast. Med svett lugg og møkkete Air force-sko, står årets russ og dunker håndflaten i taket mens de synger om analsex, kokain og grov vold, som om det er verdens mest naturlige ting.

– Hvem er Ane Rud? Aneru hvor mye kuk du skal få i rompa eller? Nesa jobber hele tiden, jeg vil ha digge chicks og masse weed, og er du feit så er du ikke min. Starter dagen med noe cola, sniffer det fra rompen til en bitch, shit.

Slik låter det fra russesangene Hjorterud Allé, Lekeland 2022 og Badmon 2019. De er blant låtene som har toppet hitlistene på Spotify i Norge de siste ukene.

Låtene får folket til å gå bananas. Det er det flere grunner til.

«Dra til helvete, vi bestemmer selv»

Viggo Krüger er leder for Griegakademiets senter for musikkterapiforsking. Han mener at det vi ser blant dagens ungdom i dag ikke er noe nytt – tvert imot.

GAMMELT FENOMEN: Musikkterapeut Viggo Krüger mener at dagens russekultur er arven etter grekerne i antikken, punken på 70-tallet og Elvis sin frekke og provoserende dansefot. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Grov russemusikk gir ungdommen det redskapet de trenger for å si «Dra til helvete, vi bestemmer selv, kom ikke her og bland dere inn i vår verden». Det fenomenet er veldig gammelt, sier Krüger.

Musikkterapeuten sammenligner dagens grove russekultur med både punken fra 70-tallet, fortellinger om dionysiske tilstander i antikken og den frekke og flørtende dansefoten til Elvis Presley.

– Dette var jo musikk som skulle provosere, og som ungdom brukte for å skape en avstand til voksne. Forskjellen er at punkerne var opptatt av å sparke mot makten og politikere, mens russemusikken sparker i alle retninger.

FULL FRES: I russebussen Lykkeliten er det god kok i både dansefot og lydanlegg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Nysgjerrige voksne

I slutten av april var fem russelåter oppført på Norges hitliste på musikktjenesten Spotify. Til tross for at den populære musikken i utgangspunktet er laget for og av russen, er det i følge Krüger langt i fra kun russen som lytter.

– Det er veldig mange eldre som hører på russelåter, og det handler om at vi voksne har et behov for å følge med. De kikker inn i den litt ulovlige verdenen, og da er russelåtene det perfekte speilet å kikke inn i, sier musikkterapeut Krüger.

NYSGJERRIGE GENERASJONER: Musikkterapeut Viggo Krüger sier at det er langt flere enn kun russen som lytter til grov russemusikk. Foto: Kåre Breivik / TV 2

På en annen side understreker han at det er vanskelig å si om barn er aktive forbrukere av russemusikken, eller om de er ofre for den.

Det grove regjerer

Medlemmene av russebussen Lykkeliten fra bydelen Fana i Bergen er blant de som elsker å dunke til grov tekst og dyp bass.

Flere av jentene er derimot enige i at russelåtene ofte kan være litt vell i drøyeste laget. Selv har de forsøkt å ta avstand til grisegrov tekst i sin egen, hjemmesnekrede russelåt.

– Vi vil ikke ha noe som ikke representerer oss i våre sanger. Vår sang handler mer om samhold og god stemning, sier Charlotte Duke fra russebussen Lykkeliten.

USKYLDIG SNEKK: Jentene fra russebussen Lykkeliten har laget sin helt egen, hjemmesnekrede låt. I sangen kaller de seg selv for en treretters dish som skal banke en bitch. Teksten er dog langt mer uskyldig enn verstingene på hitlisten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Likevel er det de mer grove tekstene som ljomer ut av lydanlegget i den 15 meter lange bussen når TV 2 er med dem på rulling en kveld i april.

Synes dere det er litt gøy å synge om analsex og kokain likevel?

– Ja vi gjør jo det, men vi tenker ikke akkurat at det er sånn dritkult. Så lenge beaten er bra og det høres bra ut, så synger man med uansett. Hva innholdet er i teksten, er ikke så viktig der og da, sier medruss Charlotte Melvold.

Derfor overrasker det oss

Én av dem som godt vet hva russen elsker å dunke til, er den 16 år gamle produsenten «Skampryl». Han lager grove russelåter hjemme på gutterommet i Bergen.

Til tross for at dagens russelåter får kritikk fra flere hold, mener 16-åringen at det vi hører i dag ikke er noe nytt - tvert imot.

LAGER GROV MUSIKK: 16 år gamle «Skampryl» lager grove russesanger hjemme på gutterommet i Bergen. Han mener at sangene ikke representerer virkeligheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han mener at grov og frekk tekst i musikk har vært normalt i flere tiår. «Skampryl» tror heller at det er overgangen fra engelsk til norsk som gjør at folk blir overrasket over den grove språkbruken.

– Nå er det lettere å forstå hva vi faktisk synger om, sier han.

Ikke virkeligheten

Skampryl lager låter på bestilling. Der peker han ut flere temaer som ofte går igjen.

– Russen vil gjerne ha med navnet sitt og hvor de er fra. De er også veldig stolte av at de er den største bussen og at det er de som har mest makt i området. Det kommer ofte forespørsler om penger og dop også, men det tenker jeg ikke noe over, det har blitt veldig normalt i musikk, sier han.

Men ifølge den unge produsenten fra Bergen, gjenspeiler ikke låtene virkeligheten, og sikter til sine egne låter hvor de synger om alt i fra millionbeløp til hard sex.

– Vi skriver jo om at guttene tar privatfly til Spania, og at de har masse biler og penger, men sånn er det ikke på ekte. Om dop er med der også, så betyr ikke det at dop gjenspeiler alles virkelighet. Det er bare fiksjon.