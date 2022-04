Frokostblanding var med på å avsløre 27 år gammel drapsgåte

Nyheten om en naken, kvalt gutt sjokkerte Storbritannia en novemberdag i 1994, da seksåringen Rikki Neave ble funnet drept i skogen nær hjembyen Petersborough, nordvest for Cambridge.

I over 27 år har drapsmannen vært på frifot, og politiet stått uten svar på hva som skjedde med den drepte førsteklassingen.

Men denne uken fikk drapsgåten en avslutning, og seksåringens frokost den fatale dagen bidro til svar.

Saken ble først omtalt i The Independent.

Vanskelig barndom

DREPT: Skolegutten Rikki Neave (6) ble drept i november 1994. Først 27 år senere skulle drapsgåten bli løst. Foto: Terry Harris / Splash News / NTB

Allerede før Rikki forsvant på vei til skolen novemberdagen for 27 år siden, var han kjent ved barnevernstjenesten i Cambridgeshire som et sårbart barn.

Han skulket ofte skolen og var vurdert å være i faresonen for barnemishandling og misbruk, ifølge BBC.

Halvsøsteren hans Rochelle Neave har senere fortalt rikskringkasteren om hvordan det sjeldent var mat i huset da de vokset opp. Hun omtaler halvbroren som en kjærlig gutt, som ofte sørget for at søknene var rene og stjal mat fra butikken om de var sultne.

Det tok ikke langt tid før Rikkis mor Ruth ble siktet for drapet. I rettssaken mot henne i 1996 ble blant annet retten fortalt om hvordan hun hadde truet med å drepe sønnen, og ved en andlening skrevet «idiot» i pannen hans og sprutet oppvaskmiddel i munnen hans.

Hun ble fengslet i syv år for barnemishandling, noe hun senere hevder å ha blitt mobbet til å innrømme, før hun ble frikjent for drapet.

KONDOLANSER: Arkivfoto. En britisk politimann legger ned blomster utenfor skolen til Rikki Neave (6) i Petersborough, som ble funnet drept i et skogholt i 1994. Foto: PA / NTB

Frokostblandingen løste gåten

For i en årrekke hadde politiet fulgt feil spor, og antatt at gutten ble drept på ettermiddagen eller kvelden.

Nå har politiet avslørt at tidslinjen de jobbet med var feil, etter at ny informasjon fra Rikkis obduksjonsrapport ble kjent.

Torsdag denne uken ble James Watson (41), som var 13 år gammel da Rikki ble drept, funnet skyldig for drapet på skolegutten i den britiske domstolen Old Bailey i London, ifølge BBC.

DØMT: Rettstegning fra rettssaken mot James Watson (høyre) som har pågått i Old Bailey i London denne uken. Foto: Elizabeth Cook / PA / NTB

Funn av frokostblandingen Weetabix i magen til Rikki avslørte nemlig at han hadde blitt drept kort tid etter at han spiste frokost.

FROKOSTBLANDING: Rikkis obduksjonsrapport viste at han spiste frokostblandingen Weetabix morgenen han ble drept. Foto: John Stillwell / PA /NTB

– Jeg tror det som virkelig endret vår forståelse av hva som skjedde i denne saken, var obduksjonsbeviset som viste at Rikki døde innen to timer etter sitt siste måltid, sa visestatsadvokat for Øst-England, Hannah Van Dadlszen, til avisen The Independent.

– Hans siste måltid var Weetabix til frokost den morgenen. Og vi tror han spiste rundt 09.30.

Gikk inn i skogen selv

I tillegg viste jord fra guttens sko at han selv hadde gått inn i skogholtet, men aldri gått ut igjen.

Dermed ble teorien som tidligere lå til grunn for påtalen mot Rikkis mor avkreftet, ettersom det motbeviste anklagen om at Rikki ble drept hjemme og deretter kjørt til skogen om natten i en vogn.

ÅSTEDET: Bilde av skogholtet hvor 6 år gamle Rikki Neave ble funnet brutalt drept i november 1994. Foto: Alan Water / PA / NTB

Samtidig kunne påtalemyndighetene vise til DNA-funn fra Watson på klærne Rikki hadde på seg da han døde.

– DNA-beviset var helt kritisk, og bidro virkelig til å bygge opp vår sak mot James Watson, sa Van Dadlszen, som peker på utvikling i DNA-teknologien som grunnen til at påtalemyndighetene nå fant bevis mot gjerningsmannen.

Watson skal i begynnelsen ha nektet for å ha hatt noe kontakt med Rikki, før han senere endret forklaring.

SKOLEN: Arkivfoto fra skolen hvor 6 år gamle Rikki var elev da drapet skjedde. Foto: PA / NTB

I sin forklaring påsto gjerningsmannen at Rikki hadde lyst å se noen gravemaskiner, og at han hadde bedt Watson løfte han opp for at han kunne se over et høyt gjerde.

Løgnen ble avdekket da påtalemyndighetene kunne bevise at det ikke fantes noe slikt gjerde i området da drapet fant sted.

Akkurat hva som skjedde før Rikki ble drept eller hvorfor Watson drepte han er ikke kjent.

Sjef for det lokale politiet i Petersborough, Paul Fullwood, har fortalt BBC at motivasjonen for drapet kan ha vært seksuell, selv om det ikke var tegn på at Rikki hadde blitt seksuelt misbrukt før han døde.

– Drapsmannen kvalte Rikki, kledde av han klærne og la han i denne spesielle posituren. Vi tror det var for seksuell tilfredsstillelse, og vi tror James Watson gjorde det.