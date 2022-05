Byttet til elbil – sparer over 6.000 kroner i måneden

Stadig flere nordmenn lar seg overbevise av elbiler. Det merkes naturligvis på nybilstatistikken. Så langt i år står de for over 80 prosent av nybilsalget. I årets første kvartal er markedsandelen for nullutslippbilene 29,8 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Mange lar seg særlig overbevise av hvor mye penger det er å spare – både på innkjøp og bruk. Og selv om strømprisene har gått til himmels – er det fortsatt mye å hente.

Det fikk Kai og Birgit Hakvåg nylig synliggjort – og de ble mektig overrasket over hvor mye de sparer.

Byttet Audien

Familien bosatt i Vikersund har eid sin Tesla Model S 100 D i over ett år. Før det var det Audi A6 Allroad som gjaldt.

– Vi var veldig fornøyd med Audien. Suveren komfort, framkommelighet og god plass. Men lommeboka styrte oss over på elbil. At det ble akkurat Tesla, skyldes blant annet at de har et imponerende nettverk av hurtigladere. Det hender vi er på langtur, og da er det helt perfekt, forteller Kai Hakvåg.

Han er åpen på at miljøaspektet ikke var avgjørende for å bytte bort fossilbilen.

– Vi vet jo at elbiler også gir et kraftig miljøavtrykk. Hvis hele prosessen fra vugge til grav tas med i regnestykket, tror jeg ikke elbileiere kan slå seg særlig på brystet.

Topp 5: Disse gikk lengst i den store rekkeviddetesten

Audien er byttet ut med en Tesla Model S 100 D.

– Helt sprøtt

Den økonomiske gevinsten er det imidlertid lite å si på.

– Jeg har aldri vært så mye inne og studert detaljene i Appen. Men så satt jeg og kjedet meg, og begynte å sjekke statistikken. Her kan du for eksempel få oversikt over besparelsen bilen har gitt de siste 31 dagene. At det skulle være over 6.000 kroner er jo helt sprøtt, sier Hakvåg.

Regnestykket tar utgangspunkt i at du sammenligner med en fossilbil på omtrent samme størrelse, samme distanse kjørt og med de gjeldende prisene på drivstoff.

Hakvåg lader stort sett bilen hjemme. Da koster det 1,48 kroner per mil å kjøre den.

Noen få stopp på Teslas egne superladere har det også blitt. Da koster det omtrent 3,40 kroner per mil.

Testet 31 biler – ingen klarte det offisielle tallet

Bytter ikke tilbake

Besparelsene blir ekstra store fordi Birgit Hakvåg pendler inn mot Oslo flere ganger i uken. Jo flere kjørte kilometer, jo mer penger spart i forhold til en fossilbil.

– Og det tallet Appen kommer fram til, er jo bare basert på drivstoff og bomkostnader knyttet til kjøringen fram og tilbake. I tillegg kommer langt lavere vedlikeholdsutgifter. Audien måtte jo stadig inn på service og vedlikehold, fordi vi kjørte så mye. Teslaen har fått byttet frontlyktene på garantien – men utover det har vi ikke hatt noe problemer eller vedlikeholdsutgifter på den.

Konklusjonen er klar. Elbilen blir ikke byttet tilbake i en fossilbil.

– Nei, så lenge de økonomiske fordelene er så soleklare, kommer ikke det til å skje. Her har politikerne gjort valget enkelt.

Se hva Norges største elbil-skeptisk mener om luksus-elbilen

NAF: – Koster en tredjedel

– I drivstoffutgifter betaler man fortsatt en slikk og ingenting for strøm sammenlignet med bensin og diesel. Vi har gjort en fersk beregning og den viser at årlig drivstoffutgifter for en elbil er rundt en tredjedel av en dieselbil, sier Nils Sødal som er enior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I regnestykket ble det lagt inn årlig kjørelengde på 12.000 kilometer og for elbilene i eksemplene var det kun tatt høyde for hjemmelading.

– Men selv med en del hurtiglading kommer du ikke i nærheten av drivstoffkostnadene for en bil som går på flytende drivstoff.

Billigst om natten

Strømprisene varierer til dels mye gjennom døgnet og de laveste prisene er gjerne mellom 22 om kvelden og 06 på morgenen. Så det er smart å lade bilen i det tidsrommet.

– På de nyere bilene kan man stille inn når bilen skal lade. Har man smartlading enten vi ladeboksen eller strømleverandøren, kan man bestemme når bilen skal være klar og ladingen styres etter prisen i det tidsrommet. Har du en litt eldre bil, kan man gjøre det på gamlemåten, nemlig plugge til lading før man går og legger seg.

Sødal tror ikke bildet vil endre seg nevneverdig i fossilbilens favør i årene som kommer:

– Sannsynligheten er stor for at elbil vil bli billigere når det gjelder drivstoff i årene fremover. Hovedgrunnen er at strømprisene blir mer normal og at forskjellen på drivstoffkostnader blir enda større i elbilens favør.

Her får fergemannskapet hakeslepp

Video: Her er Mercedes sitt nye elbil-flaggskip: