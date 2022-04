Skogbrann i Oslo – fare for spredning

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag melder brannvesenet i Oslo om skogbrann i Nordmarka i Oslo.

– Vi har ressurser på stedet, og flere ressurser på vei.

Oslopolitiet skriver området som brenner kalles for Ringeriksflaka, og at området ligger nord-vest for Tryvannstårnet.

Årsaken til brannen er enda ukjent.

– Brannvesenet melder om fare for spredning. Omfanget skal være på over et mål, tvitrer politiet som påpeker at evakuering ikke er nødvendig enda.

Et mål tilsvarer tusen kvadratmeter.