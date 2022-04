Hår, blod og diaré - en hyllest til alle renholdere

Det er veldig mange forskjellige personer som ikke har respekt for at noen andre skal vaske og rydde dritten din etter at du har sjekket ut.

Denne påsken har jeg (mann, norsk, 21 år) arbeidet med renhold på et hotell.

Ja, du hørte riktig jeg er mann i et kvinnedominert yrke, norsk i et fag med mye utenlandsk arbeidskraft og til slutt bare en ungdom på 21 år.

«Housekeeping?»

Da jeg søkte på jobben ble jeg bedt om å gi en referanse som hotellsjefen kunne ringe til. Som referanse oppga jeg en annen butikkmedarbeider på butikken som jeg tidligere arbeidet på. Hotellsjefen spurte referansen min om hvorfor hun skulle ansette en 21 år gammel gutt til «housekeeping?». Nei, hva skulle egentlig referansen min svare da? Jeg har lang arbeidserfaring. Har arbeidet helt siden jeg var 12 år.

Denne meningen ble først publisert som et innlegg på Nilssen sin egen Facebook-profil.

Fra før av har jeg arbeidet som avløyser på gård, servitør og som butikkmedarbeider. Jeg vil anse alle jobbene jeg har hatt tidligere som tyngre jobber. Men det var etter at jeg begynte med renhold på hotell at jeg forstod hva en tung jobb egentlig er; Du skal samle boss, skifte sengetøy, vaske bad, støvsuge, tørke støv og til slutt vaske gulvet. Du skal ikke bare gjøre det en gang, men kanskje opp imot hele 30 ganger i løpet av en dag! Du må heller ikke glemme alle fellesarealene på hotellet, gangene, toalettene og kluter og mopper som igjen skal vaskes.

Søppel og dritt

Til jobben har jeg blitt lært opp en av flink fyr i slutten av 20-årene, som kommer fra Tsjekkia. Han reiser til Norge mellom april og september og arbeider som husøkonom for hotellet. Vi kommuniserer på engelsk og er et veldig bra team. Han har stålkontroll på renhold og gir meg fort beskjed dersom han ser at jeg har glemt en dråpe med tannpuss mellom vasken og speilet.

Som renholder ser han den siste touchen som skal til for at mitt og ditt hotellrom skal være gullende rent, før det entres med bagasje, mat og annet dritt.

Jeg begynner på jobb kl. 06.30. Tar alle fellesarealer, vasker toaletter og venter på at gjester skal sjekke ut. Når gjestene begynner å sjekke ut rundt kl. 09.00 er det tid for å støvsuge potetgull, samle ølbokser og tørke bort størknet sminke av vasken til de utsjekkede gjestene. Noen rom går veldig fort, ettersom de ser ganske ok ut, mens andre rom tar selvfølgelig mye lengre tid.

Jeg bare lurer på hvilke personer det er som forlater sitt eget hjem, kontoret på jobben eller naturen med søppel og dritt? Jeg snakker om de personene som ikke evner å la det se såpass greit ut at renholdere av hotellrommene kan behandles med litt respekt.

For i løpet av denne påsken har jeg nemlig skjønt hvem som ikke har respekt for renholdere; Det er vakre blondiner, grå gamle turgåere, de som har den nyeste Tesla-modellen, den nybakte barnefamilien og gutta som skal ha den feteste påsken ever. Med andre ord så er det veldig mange forskjellige personer som ikke har respekt for at noen andre skal vaske og rydde dritten din, etter at du har sjekket ut.

Mangler respekt

På skjærtorsdag vasket jeg alle fellestoalettene i underetasjen. Jeg var akkurat ferdig med herretoalettene da jeg begynte å vaske gulvet i gangen. Mens jeg vasket gulvet i gangen, gikk det først en herremann inn på toalettet og noen minutter etter gikk det en ny mann inn. Like etter kom jeg på at jeg glemte å sjekke om såpedispenseren var full og gikk derfor inn igjen på herretoalettet, etter at det kun var to personer som hadde vært innom.

Når jeg kom inn på toalettet var den ene dassen «dretet ut» som vi sier på Rogalandsdialekt. Det var dritt langs kanten, under setet og brun dritt i hele doskålen. Jeg vet ikke hvem det var, men det at de begge så meg vaske i gangen rett utenfor toalettet vitner om hvilken respekt disse mennene har for renholdere. For meg var det bare å se til å vaske dassen på ny..

Hotellet som jeg har arbeidet på har gode arbeidsforhold og arbeidsvilkår. Jeg har full forståelse for at det er store svingninger med booking i påsken. Det å arbeide rundt 10 timer med renhold på en dag er normalt i en bransje med store svingninger i antall besøkende. Bare tenk selv hvor deilig det er å slappe av med et glass vin eller en brus fremfor TV-en i stua di, etter at du har brukt noen timer på å vaske leiligheten eller huset ditt før du tar helg.

La oss si du bruker 2 timer på helgevasken, da mangler du bare 4 runder til med samme helgevask så er du på lik linje med en renholder i hotellbransjen. Du må heller ikke glemme at i din egen bopel vasker du som regel din egen dritt, mens renholdere de vasker... din dritt.

Hvorfor takker vi ikke renholderne?

I løpet av påsken var det en litt eldre dame som sa at hun hadde trivdes så mye med oppholdet sitt på hotellet. Hun sa at de ansatte var smilende, maten var god og at det var så rent på hotellet. Det at hun kommenterte renholdet gjorde dagen min litt bedre. Etter å ha arbeidet i noen dager var det deilig å få en bekreftelse fra en gjest. Hvor ofte sier du egentlig noe fint eller takk til en renholder? Når du spiser er det vanlig folkeskikk å si «takk for maten», men hvorfor sier vi ikke det samme om renhold til renholdere?

Jeg selv tror aldri at jeg har sagt direkte takk til en renholder før. Jeg har kanskje gitt et kompliment, men jeg har aldri satt skikkelig pris på den jobben som renholdere gjør. Men etter en påske med hår, blod og diare så skal du være sikker på jeg vil verdsette og ikke minst respektere renholdere for den utrolig viktige jobben som renholdere gjør.

Hvorfor skulle egentlig hotellsjefen ansette meg? Jo, som renholder skal du være tilnærmet perfeksjonist og ha et øye for detaljer. Det å få noe som ikke ser bra ut, til å bli perfekt er en utrolig digg følelse. Jeg tror faktisk ikke at alle kan drive med renhold, men med god opplæring vil de fleste komme langt. Jeg har trivdes godt med å drive med renhold denne påsken. Få utløp for min perfeksjonisme, se hva som befinner seg på gjestenes rom og drive med fysisk arbeid.

For meg holder det med renhold for denne omgang. Jeg må innrømme at for min del har det vært fysisk krevende å drive med renhold. Etter denne påsken har jeg fått en enorm respekt til de som står opp tidlig om morgenen hver dag for å sørge for at det er rent rundt oss. Når jeg sjekker inn på et hotell etter denne påsken, vil jeg ha en helt annen respekt for den renholderen som har satt den siste touchen på at lakenet er stritt. Jeg vil ha en helt annen respekt for det å arbeide med renhold, og jeg vil ville aldri vært foruten denne påskens innsikt i det å drive med renhold.

Jeg bøyer meg i støvet for alle renholdere der ute, og det håper jeg virkelig at du også gjør neste gang du sjekker inn på et hotell!