Ødegaard røper sin tøffeste motspiller: – Det var seigt!

Få norske spillere kan skryte på seg å ha møtt så mange stjerner som Ødegaard.

Under tiden i Spania spilte han i direkte dueller mot Luka Modric, Toni Kroos og Sergio Busquets på midtbanen.

På landslaget har han møtt Frenkie de Jong.

Og siden overgangen til Premier League har han flere ganger spilt mot to av tidenes beste fotballag: Manchester City med Kevin de Bruyne og Bernardo Silva, Liverpool med Fabinho, Thiago og Jordan Henderson.

En skulle tro at et møte med Chelsea-terrieren N'Golo Kanté kanskje var det som satte dypest spor? Det ble heller ikke et blidt møte med Conor Gallagher da Crystal Palace slo Arsenal 3-0 nylig.

– Oi. Det er vanskelig å si én spiller, innleder Ødegaard etter TV 2s spørsmål om hvem som har vært hans tøffeste motspiller i karrieren.

Til slutt faller valget på en spiller som for tiden er mest kjent for å være den kanskje mest utskjelte spilleren på verdens kanskje mest utskjelte fotballag.

– Det er vanskelig å si én spiller, men jeg husker at da jeg møtte Paul Pogba, ble jeg imponert over den fysikken, den kraften og det trøkket han hadde. Hvor vanskelig det var å komme oppi ham. Hvor sterk han var, sier Ødegaard.

Pogba var på banen da Ødegaard kom inn til sin Premier League-debut i syv minutter hjemme mot Manchester United den 30. januar i fjor.

– Som midtbanespiller er det seigt å møte den type spiller som har så mye power og er vanskelig å komme oppi. Det er selvfølgelig mange, men jeg husker at jeg la merke til ham første gang jeg møtte ham, at det var seigt, sier Ødegaard.

FØRSTE MØTE: Paul Pogba og Martin Ødegaard er ikke fotografert sammen fra deres første møte, men her er franskmannen i aksjon mot Granit Xhaka i samme kamp. Foto: Shaun Botterill

Pogba var ute med skade fra oktober til februar og mistet derfor det første oppgjøret mellom Manchester United og Arsenal denne sesongen.

Etter å ha blitt buet og skjelt ut av sine egne fans på Old Trafford da han ble byttet ut mot Norwich forrige helg, startet han mot Liverpool tirsdag kveld.

Han ble byttet ut på grunn av en skade før det hadde gått ti minutter.

– Vi får se om han er frisk, sier Ødegaard om et mulig gjensyn med sin tøffeste motspiller når Arsenal tar imot Manchester United lørdag.

