Hunden TobyKeith satte ny Guinness-rekord

TobyKeith er kåret til verdens eldste nålevende hund. Eieren avslører hemmeligheten bak et langt hundeliv.

Den 21 år og 105 dager gamle hunden TobyKeith bor sammen med matmor Gisela Shore i Florida, USA.

Nå melder Guinness World Records på sine nettsider at TobyKeith har satt rekorden for å være verdens eldste hund som fortsatt er i live.

Chihuahuaen ble født 9. januar 2001 og rekorden ble satt da hunden var 21 år og 66 dager gammel i mars.

– Jeg er så begeistret over å få dele denne rekorden med alle hundeelskere rundt om i verden, sier matmor Shore til TV 2.

Matmor reddet TobyKeith

For å feire rekorden fikk TobyKeith pedikyr, et bad og en biltur, som er blant hans favorittaktiviteter.

Shore har vært en del av nesten hele livet til TobyKeith, men det var ikke hun som eide han først.

Matmor adopterte TobyKeith da hun jobbet frivillig for dyrehjemmet Peggy Adams Animal Rescue.

– Jeg reddet TobyKeith i 2001, da var han tre måneder gammel, forteller Shore.

En av de ansatte ved dyrehjemmet fortalte henne om et eldre ektepar som prøvde å overgi en valp fordi de ikke kunne ta vare på ham lenger.

Da møtte hun det eldre ekteparet og ble introdusert for TobyKeith som da het Peanut Butter.

Hemmeligheten bak et langt liv

Da TobyKeith rundet 20 år, undret Shore på om han kunne være den eldste hunden som fortsatt var i live ettersom en Chihuahua vanligvis lever mellom 12 til 18 år.

Hunder generelt har en gjennomsnittlig levealder på 10-13 år.

SLAPPER AV: Vanligvis blir en Chihuahua mellom 12 til 18 år, men TobyKeith er over 21 år gammel. Her slapper han av etter en tur. Foto: Privat

Til tross for sin alder, er TobyKeith fortsatt veldig mobil, har alle tennene sine og er ganske aktiv med «søstrene» sine Luna (en amerikansk bulldog) og Lala (en kinesisk nakenhund).

– Ifølge veterinærene hans ser han fysisk ut som om han er en ti år gammel Chihuahua. Jeg ser ikke på ham som en eldre hund i det hele tatt, fordi han fortsatt ser vakker ut for meg, sier Shore til TV 2.

Hun forteller videre at TobyKeith nylig ble diagnostisert med en hjertesykdom, men at det holdes i sjakk av medisiner og at de faktisk merker en bedring.

Matmor tror hun vet hva hemmeligheten er for at en hund kan bli så gammel som TobyKeith.

– Jeg tror virkelig at hemmeligheten er masse kjærlighet og kos, men kosthold og trening er også veldig viktig, forteller hun.

Ifølge Guinness World Records er den eldste hunden som noen gang har blitt registrert, en australsk stumphalet kveghund ved navn Bluey. I 1939 døde Bluey i en alder av 29 år og fem måneder.