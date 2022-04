Deler bilde fra sykehuset: – Noe dritt

GOD KVELD NORGE (TV 2): NRK-profilen delte onsdag et bilde fra sykehuset med sine 152.000 følgere.

Nicolay Ramm (33), som er fast ansatt i NRK, hvor han lager sportsrelaterte humorinnslag, delte en kort oppdatering fra sykehuset onsdag.

På Instagram story la han ut et bilde hvor man ser at han er bandasjert i mageregionen, som kan tyde på at han har gjennomgått en operasjon.

Selv skrev Ramm følgende om bildet:

– Blindtarmen er no dritt, etterfulgt av en smiley som trolig er sarkastisk.

KORT OPPDATERING: Det er ukjent om Ramm var inne for en planlagt operasjon eller om det oppsto en akutt situasjon. Foto: Instagram story /@nicolayramm

Ramm ønsker ikke å uttale seg noe mer om sykehus-innleggelsen til God kveld Norge.

Komikeren, som ble far i fjor, kom i vinter med sju nye episoder av humorserien «Olympiatroppen», hvor han parodierer norske idrettsstjerner.

NRK opplyser at ingen Ramm-produksjoner er satt på pause grunnet sykehus-innleggelsen.