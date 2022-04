Kollegaene bryter tausheten om Hulsker: – Det er vanskelig å prate om

Morten Ramm (43) og Martin Sleipnes (36) kommenterer for første gang podcast-kollegaen Bernt Hulskers fravær fra podcasten «Enkel servering».

– Før vi går videre på dagens meny så må vi snakke om Bernt.

Slik åpnet Martin Sleipnes podcasten som ble publisert fredag.

Han har det siste året hatt podcasten «Enkel servering» sammen med Bernt Hulsker og Morten Ramm.

Hulsker har vært frværende fra podcasten siden den 4. mars. Podcasten måtte også på kort varsel avlyse en liveopptreden den 10. mars på UKEN i Bergen. Den gang ble avlysningen begrunnet med sykdom.

AVLYST: Et liveshow på Uken i Bergen ble avlyst på kort varsel. Foto: UKEN

Torsdag kunne TV 2 fortelle historien om dørvakt Jwan Rasho (24) som anmeldte Hulsker etter en hendelse som skjedde på VGTVs koronautsatte julebord onsdag 9. mars.

Ifølge Rasho, som kom som flyktning til Norge fra Syria for seks år siden, kom Hulsker med grove rasistiske uttalelser mot ham.

ANMELDTE: Jwan Rasho (24), dørvakt i PSS Securitas, jobber som dørvakt på karaokebaren Syng i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Hulsker har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel. I forrige uke forklarte han situasjonen på sin Instagram-profil.

– Overhodet ikke greit

Fredag kommenterer podcast-kollegaene Ramm og Sleipnes situasjonen. Der bekrefter Sleipnes at hendelsen 9. mars er årsaken til at Hulsker ikke har vært med på podcasten siden.

«ENKEL SERVERING»: Morten Ramm, Martin Sleipnes, og Bernt Hulsker har hatt podcasten sammen siden august 2021. Podcasten eies av VG. Foto: VG

– Det er naturlig nok mange av dere lyttere som lurer på hvor Bernt har blitt av. Han har lagt ut en post på Instagram og det har vært en del saker i media i det siste, og det er jo åpenbart derfor Bernt ikke er her, sier Sleipnes.

Ramm sier deretter at han synes det er en vanskelig sak, og forteller at han har fått mange henvendelser fra personer som mener han burde gå ut offentlig og ta avstand til Hulsker.

– Jeg har også fått en del meldinger, og folk lurer på hvorfor jeg ikke har kommentert en sånn sak. Jeg synes det er vanskelig tema å prate om. Både på en podcast, og å forsvare hvorfor jeg ikke sabler og halshogger ham i offentligheten. Det er vanskelig, og jeg vil si at, i og med at jeg ikke sier noe så putter folk meg i samme bås, at jeg havner i samme kategori, og det synes jeg er kjipt, sier Ramm.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Morten Ramm direkte, uten å lykkes.

TAR AVSTAND: Komiker Morten Ramm sier torsdag at han synes det er vanskelig å snakke om hendelsen med Bernt Hulsker. Foto: Espen Solli / TV 2

Han sier videre at han selv har gjort dumme ting, men at det aldri har vært på et nivå som det Hulsker nå er anklaget for.

– Jeg har vært en idiot i fylla jeg og. Men jeg har aldri utsatt folk for noe som det som skjedde der, sier Ramm.

De tar begge sterk avstand til Hulskers handlinger.

– Sånn oppførsel er jo som du sier åpenbart overhodet ikke greit. Det er så enkelt, sier Sleipnes.

– Det er ikke noe mer å si om det, og det har ingenting med oss å gjøre, sier Ramm.

Komiker Ole Soo har vikariert for Hulsker siden julebordshendelsen.

TV 2 har ikke lykkes i å få svar på om Hulsker er permanent fjernet fra podcasten.

Etter julebordshendelsen har Hulsker mistet andre roller han tidligere har hatt.

Ifølge kilder VG har snakket med vil ikke Hulsker være programleder i neste sesong av «Fangene på fortet».

Han har også hatt et samarbeid med Den frivillige skytterforening, som sier til TV 2 at de nå avsluttet samarbeidet.

– Vi tar sterk avstand fra de avsløringer som har fremkommet vedørende Bernt Hulsker. Vi har tidligere i dag avsluttet samarbeidet med Hulsker, gjennom selskapet Max Social. Vi jobber nå med å fjerne materiellet som er publisert i våre kanaler, og er i dialog med Max Social for en kompensasjon, sier markedssjef i Skyttervesenet, Morten Undseth.

Har vært i politiavhør

Torsdag opplyste politiadvokat Marianne Aune at Bernt Hulsker må møte i politiavhør. Saken etterforskes av hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt.

Politiadvokaten sa også at potensielle vitner vil bli kalt inn til avhør.

Fredag opplyser politiadvokaten til VG at Bernt Hulsker har vært i avhør.

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer om andre etterforskningsskritt ettersom vi er på et så tidlig stadium i etterforskningen. Vi ønsker ikke at potensielle vitner skal bli påvirket. Generelt kan jeg si at vi etterforsker alle sider av saken, sa hun.

– Jeg vet at Bernt har det forferdelig

TV 2 har presentert Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysninger TV 2 sitter på om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin manager Vilde Kristine Darvik svarer Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

– Jeg vet at Bernt er forferdelig lei seg for krenkelsene han har påført andre mennesker, og han har ønsket å møte dem for å si unnskyld direkte, sier manager Darvik til TV 2.

Hulsker har ikke svart på TV 2s spørsmål om hvorvidt han bestrider Rashos påstander om hvordan han opptrådte på Syng.