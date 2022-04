Norgesaktuell artist innlagt på sykehus etter voldshendelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten ble angrepet etter en konsert i New York, opplyser manageren.

Den britiske sangeren Tom Grennan (26) skal ha blitt ranet og utsatt for blind vold etter en konsert i New York onsdag.

Samme kveld hadde artisten en konsert på The Bowery Ballroom i Manhattan.

I en uttalelse på Instagram forteller artistens manageren, John Dawkins, at hendelsen fant sted utenfor en bar i Manhattan tidlig torsdag morgen.

Beskriver store skader på øret

Videre forteller han at sangeren ble innlagt på sykehus etter å ha fått skader på øret, som omtales som «sprukket», trommehinnen og problemer med kjeven som tidligere har vært brukket.

– Til tross for at Tom er ved godt mot trenger han tid til å komme seg mens leger får vurdere om han kan fortsette med turnéen, skriver Dawkins.

New York Post har kontaktet politiet i New York. En talsperson hos dem opplyser at det ikke har fått inn noen rapporter som omhandler Grennan.

Planlagt norgesopptreden

Manageren opplyser at en planlagt konsert i Washington fredag er utsatt som følge av hendelsen, og at de vil komme med oppdateringer om fremtidige opptredener vil bli endret.

Grennan, som fikk sitt gjennombrudd med sin gjesteopptreden på Chase & Status låten «When It All Goes Wrong» i 2017, er booket til festivalen Bergenfest 18. juni.

Før det har han planlagte konserter i USA, Irland og Storbritannia.