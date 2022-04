CNN avbryter gigantsatsing etter tre uker

Mandag 28. mars ble CNN+ lansert med en stjernespekket galla i 101. etasje av en skyskraper på Manhattan i New York.

Anderson Cooper, CNNs kanskje største profil, var til stede. Det samme var journalistlegenden Carl Bernstein og Hollywood-stjernen Ethan Hawke, som har regissert en film for CNN+.

CNN investerte flere titalls millioner dollar i prosjektet CNN+, skriver The New York Times. Dette inkluderer store kontrakter til tidligere Fox News-anker Chris Wallace og NPR-verten Audie Cornish.

Nå er det allerede slutt.

– Selv om dagens beslutning er utrolig vanskelig, er den riktig for den langsiktige suksessen til CNN, sier påtroppende toppsjef Chris LIcht.

CNN+ var hjertebarnet til CNNs tidligere eier WarnerMedia. Nå har WarnerMedia slått seg sammen med Discovery, og toppsjefen der – David Zaslav – har et annet syn på satsingen.

På grunn av lovverket for sammenslåinger, kunne ikke toppledelsen i Discovery fortelle om sitt syn på CNN+ før sammenslåingen var fullført, skriver The New York Times.

Ledelsen i Warner Bros. Discovery ønsker ifølge avisen å slå sammen sine allerede eksisterende strømmetjenester, Discovery+ og HBO Max, til en gigantsatsing.