Elbilene er i ferd med å ta over nybilmarkedet i Norge fullstendig. Over åtte av ti nybiler er nå en ren elbil.

Samtidig er det utfordringer rundt noe som er veldig viktig for mange som eier en elbil: Nemlig ladenettverket.

Her er det frustrasjoner både rundt kapasiteten, men også hvor laderne er plassert, hvordan du finner ut hva det egentlig koster å lade – og hvordan du betaler for dette.

Nå kaster Rema og Reitan Retail seg inn i markedet. Og de har tydeligvis planer om å tenke enkelt og nytt ved å bruke Rema 1000-butikker og bensinstasjonene til Uno-X:

Det starter i Danmark, senere i sommer er det ventet at den første ladestasjonen er oppe i drift i Norge.

Trenger ikke ladebrikke

– Hos oss blir det raskt, enkelt og billig å lade bilen, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail og styreleder i Uno-X Mobility.

Som del av strategien til Reitan Retail, vil Uno-X i stor grad utnytte allerede eksisterende lokasjoner i Reitan Retail-familien når selskapet skal etablere nye ladestasjoner i tiden fremover.

– Det betyr at det i fremtiden blir Uno-X lynlading både ved utvalgte Rema 1000-butikker og Uno-X-stasjoner i Norge og Danmark, sier Reitan, i en presssemelding.

Lynlading hos Uno-X skal ikke kreve ikke abonnement, opprettelse av bruker, ladebrikke eller lignende.

Alt går ikke på skinner rundt lading av elbiler. Det har mange eiere fått erfare.

Lynlade tusen biler samtidig

– Alle elbilsjåfører på farten vil få muligheten til å dra nytte av de nye lynladerne. Alt du trenger er et vanlig betalingskort. Og våre kunder skal alltid være trygge på at vi har konkurransedyktige priser. På mellomlang sikt tenker vi det blir mulig for tusen biler å lynlade til samme tid på Reitan Retail sine lokasjoner i Norge og Danmark, sier Vegar Kulset, som leder Uno-X Mobility.

Den første ladestasjonen til Uno-X åpnes av Danmarks transportminister, Trine Bramsen, i Nyborg i Danmark, fredag 22. april. I Norge er det ventet at den første ladestasjonen åpnes i løpet av sommeren i år.

