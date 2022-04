John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

Ifølge Økokrim skal skatteunndragelsen utgjøre omtrent 5,4 millioner kroner.

Per A. Flod er John Carews agent og rådgiver. Han forteller at han ble informert tidligere denne uken om at det ville bli tatt ut siktelse, men ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Min uttalelse blir til retten, sier Flod til TV 2.

– Skjellig grunn for mistanke

Den tidligere fotballspilleren har vært under etterforskning av Økokrim siden juni 2021.

– Økokrim mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke Carew for grov skatteunndragelse, sa påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender i en pressemelding da.

Bakgrunnen for saken er en anmeldelse fra Skatteetaten.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

– Uriktig opplysninger

Økokrim opplyste i fjor at Carew mistenktes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet.

Han mistenktes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, sa påtaleansvarlig Marianne Bender i Økokrim.

Økokrim har foretatt ransakinger på flere adresser. Ingen personer er pågrepet i aksjonen.

– Vi vil nå bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd en skatteunndragelse eller ikke, sa hun da.

Ifølge skattelistene hadde Carew oppført null kroner i inntekt i 2019. Samme år hadde han en formue på i overkant av 31 millioner kroner og han betalte 256.514 kroner i skatt.

Carew hadde heller ikke oppført inntekt i Norge i 2018. Formuen dette året var rett i overkant av 29 millioner og han betalte 235.797 kroner i skatt.