Ekspert fnyser av Putin-påstand: – Ikke korrekt

Situasjonen ved den strategisk viktige havnebyen Mariupol sør i Ukraina er svært dramatisk.

Store deler av byen er bombet sønder og sammen, og det hersket torsdag forvirring om hvorvidt byen har falt. Russlands president Vladimir Putin hevder at de har kontroll over byen, mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det ikke stemmer.

EKSPERT: Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker ved NUPI og Nord universitet.

Det som uansett er sikkert, er at kampen om byens stålverk, Azovstal, fortsatt pågår. Utenfor står russiske styrker med ordre om å vokte «slik at ikke engang en flue kan ta seg inn eller ut».

– De ukrainske soldatene som forsvarer stålverket har jo ikke overgitt seg, så den erklæringen om at byen har falt ikke er korrekt, sier senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved NUPI og Nord Universitet til TV 2 Nyhetskanalen fredag morgen.

Binder opp viktige styrker

Inne på stålverket har nemlig rundt to tusen ukrainske soldater forskanset seg, mens opp mot tusen sivile har søkt tilflukt i tunnelene under bakken. Byens ordfører Vadym Boichenko sa torsdag at de ikke vet hvor mange av dem som er i live, eller hvordan helsetilstanden deres er.

– De sivile er personer som man har forsøkt å evakuere ut, men som man ikke har lykkes med, forteller Solli.

Lørdag morgen publiserte Azov-brigaden, som har vært sentral i forsvaret av Mariupol, en video som viser hvordan de sivile lever i kjellerne under stålverket. Den viser blant annet mange kvinner kledd i uniformer fra stålverket, og barn som forteller at de ikke har vært utendørs på uker.

Putin har før helgen gitt ordre om at de russiske styrkene skulle avbryte angrepet på stålverket, og at de i stedet skulle vokte det utenfra. Ifølge Solli bunner denne ordren trolig i to ting:

– Det ene er å unngå egne tap. Ukrainerne er lokalkjent og har antakelig forberedt forsvaret meget godt. Slik at russerne nok må forvente store tap dersom de prøver å ta stålverket.

– Og for det andre er det dette med å erklære seier før 9. mai som er gjentakende hovedmotivasjon fra Putin sin side.

Det at store russiske styrker nå brukes for å holde vakt utenfor det enorme stålverksområdet, gjør at soldater som egentlig trengs andre steder bindes opp der.

– Det er en viktig faktor fordi de trenger så mye av kraften fra soldatene sine øst, i Donbas-regionen, for å vinne frem der. Og det å omringe stålverket binder opp store russiske styrker så lenge ukrainerne ikke overgir seg.

ØDELAGT: Et service-medlem i de pro-russiske troppene fotografert foran det ødelagte administrasjonsbygget til stålverket Azovstal torsdag. Foto: CHINGIS KONDAROV

Tror ikke på Putins lovnad

Men det å overgi seg er trolig ikke noe alternativ for de ukrainske styrkene, til tross for at Putin torsdag hevdet at han garanterer for livene til ukrainerne som ønsker å forlate anlegget, og at disse skal behandles med respekt. Den påstanden fnyser forsvarsanalytiker Solli av.

– Nei, både før og under krigen så har russerne brutt en rekke løfter, så jeg tror verken ukrainerne selv eller andre som observerer krigen har noen særlig tiltro til de russiske løftene.

– Kan ukrainerne bli tvunget til å overgi seg, de underlegne i antall og i våpen?

– Så lenge russerne omringer dette stedet og har store styrker som binder dem fast der, så har de ikke på lang sikt noe håp. Men på en annen side, hvordan de vil bli behandlet når de overgir seg gjør nok at de vil kvie seg for å gjøre det.

Det å overgi seg til russerne vil ifølge Solli kunne være livsfarlig.

– De kan forvente både tortur og bli behandlet ganske hardt, eventuelt drept også. Slik at de vil nok kvie seg lenge for å gjøre det.

Melding om funn av ny massegrav

Fredag morgen uttalte Mariupol-ordfører Bojtsjenko at det skal være funnet en massekrav utenfor Mariupol hvor opptil 9000 sivile mennesker ligger begravet.

– Den verste krigsforbrytelsen i det 21. århundre har blitt begått i Mariupol. Dette er det nye Babij Jar, sa Boytsjenko.

Babij Jar var åsted for flere massakrer utført av nazistene i 1941. Nesten 34.000 ukrainske jøder ble drept. Tidligere torsdag hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har samlet lik i lastebiler og dumpet i skyttergrav-lignende massegraver i Manhusj, skriver Sky News.

Forsvarsanalytiker Solli er ikke overrasket over meldingen om massegraven.

– For både i krigen her i Ukraina, men også i tidligere kriger som russerne har deltatt i, så har de gått ganske brutalt frem både mot militære styrker og også sivilbefolkningen.

RØYK: Bildet, som er tatt med en drone, viser røyk stigende opp fra Azatov-stålverket da russiske styrker angrep stålverket onsdag. Samme dag avbrøt Putin angrepet og ba styrkene holde vakt utenfor området i stedet. Foto: MARIUPOL CITY COUNCIL

Frykter tallene fra Mariupol

Samtidig sier Solli at det er et stort behov for å få ffolk på bakken slik at dette kan undersøkes nærmere og bekreftes. Så langt er informasjonen knyttet til massegraven kun fra satellittbilder.

– Hva tror du man kommer til å finne når man etter hvert begynner å undersøke hva som faktisk har foregått inne i Mariupol?

– Ut ifra bildene vi har sett av byen, så ser vi at infrastrukturen, sivile bygninger og andre offisielle bygninger også videre er ganske hardt ødelagt. Og mest sannsynlig har den delen av befolkningen som er for svake eller for gamle til å bli evakuert nok blitt igjen der, og da antakelig blitt offer for det massive russiske militære angrepet.

Solli tror de reelle tapstallene er mye høyere enn det man opererer med til nå.

– Jeg vil ikke bli overrasket om det kommer frem en langt verre katastrofe i Mariupol enn det vi har sett så langt.