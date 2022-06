Flerbruksbilene hadde sin storhetstid på starten og midten av 2000-tallet. De fleste bilprodusenter med respekt for seg selv hadde minst én flerbruksbil i modellutvalget, noen hadde flere.

Det handlet om biler som gjerne hadde syv separate seter, mange praktiske løsninger og ikke minst: God plass. Barnefamilier var den viktigste målgruppen, for mange av dem var dette perfekte biler.

Solide røtter

Men – det begynner altså å bli noen år siden storhetstiden og etter det har det gått veldig dårlig for flerbruksbilene. De aller fleste er borte fra markedet. Og nå kommer Citroën med nyheten om at det er slutt for deres C4 Spacetourer. I juli skal det siste eksemplaret rullet av samlebåndet ved fabrikken i Spania.

Dette er en bilmodell med solide røtter. Det startet med bilen som het Xsara Picasso i 2000. I 2006 ble den erstattet av C4 Picasso og Grand Picasso. Mens dagens C4 Spacetourer kom på markedet første gang i 2013.

Sju seter og mange fine interiørløsninger til tross, kundene vil ikke lenger ha biler som dette.

SUV-ene har overtatt

Salget har vært jevnt fallende. Her hjemme er bilen fortsatt i importørens prislister. Grand C4 Spacetourer starter på 445.000 kroner, med 130-hesters bensinmotor under panseret. Med plass til sju og smarte interiørløsninger fremstår dette som mye bil for pengene. Men kundene uteblir likevel.

I mange andre europeiske markeder er det SUV-ene som har overtatt mye av salget fra flerbruksbilene. Akkurat det samme gjelder for stasjonsvognene. Her hjemme har overgangen til elbiler også snudd opp-ned på mye.

C4 Aircross kjører inn i solnedgangen, i juli er det slutt på produksjonen.

Må på bruktmarkedet

Den nye norske «folkebilen» er en elektrisk SUV. De få som velger bil med bensin- eller dieselmotor er ute etter noe annet enn flerbruksbil.

Tidligere storselgere som Volkswagen Touran og Sharan er nå ute av markedet. Det samme gjelder det som for bare få år siden var en hel familie av flerbruksbiler fra Ford. B-Max, C-Max, S-Max og Galaxy er alle borte fra utvalget til den norske importøren. Nå er det bruktmarkedet som gjelder hvis du er ute etter en av disse. Det samme gjelder altså snart for Citroën C4 Spacetourer.

