Russebusser bortvist - en sjåfør anmeldt

Politiet bortviste natt til fredag seks russebusser fra Oslo fra Skaret på Ringerike i etttiden. En av dem ble også bortvist torsdag natt, altså for under et døgn siden. Det førte til at sjåføren ble anmeldt.

#Hole #Skaret 01:06 Politiet mottok flere klager på støy fra russen. Patruljen bortviste 6 busser fra Oslo. Én av bussene ble også bortvist fra stedet i går natt og brøt dermed pålegget som ble gitt av patruljen for under et døgn siden. Fører av bussen anmeldes. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) April 22, 2022

Sørøst politidistrikt fikk rett etter klokka 01.00 flere klager på støy fra russen og sendte en patrulje til stedet..

I samme politidistrikt kom det også flere klager på musikkstøy i sentrum av Gol, men da politiet kom fram, var russebilene på vei bort og musikken avsluttet.



Russen måtte dempe seg mange steder i Agder

Også i Agder har politiet fått en del klager på høy musikk fra russ, fra Hisøy, Grimstad, Lillesand, Sørlandsparken og Kristiansand.

– Politiet har vært på noen steder i ledig tid og gitt pålegg om å dempe lydnivå og ta hensyn til naboer, melder operasjonssentralen.

Klokken 02.00 måtte politiet rykke ut til Vesterled også. Der ble russebussene også pålagt å dempe lyden, og en person som ikke var russ ble bortvist fra området.



– Russen har bare spilt litt høy musikk, og det har vært en forstyrrelse for en del boligområder. Lyden bærer langt når det er vindstille. Men ellers har vi ikke hatt noe problem med russen hittil i natt, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt til TV2.

Politiet i Agder skriver også på Twitter at de har oppløst et slagsmål samme sted, men det var ikke russen som sloss.