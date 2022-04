WHO anbefaler Pfizers koronapille

Medikamentet er utviklet av amerikanske Pfizer for å behandle voksne som har mildt til moderat sykdomsforløp og som samtidig har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Anbefalingen kommer etter at det i to studier med nesten 3.100 pasienter viste seg at pilla reduserer risikoen for sykehusinnleggelse med 85 prosent.

WHO anbefaler pilla over andre legemidler som remdesivir fra Gilead og Mercks molnupiravir.