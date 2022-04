Norske Niels kan bli første europeer på månen

– Jeg ble veldig overrasket og selvfølgelig fryktelig glad, for det var jo knallsterk konkurranse, sier Niels Mykleby (48) om hvordan han reagerte da han fikk vite at han var valgt ut i den første runden i astronaut-opptaket til Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Planlegger månebase

ESA har sagt at de har mål om at den første europeiske astronauten skal gå på månen innen 2030. Nå utvikles planene for å etablere en permanent base på månen og en romstasjon som skal gå i bane rundt månen. Dette skal være en etappe på veien for fremtidige reiser til Mars.

Se hvordan ESA tenker seg en månebase her.

Spesiell jobbannonse

I fjor la ESA ut en jobbannonse der de søkte etter mellom fem og syv nye astronauter og opptil 20 reserveastronauter.

Niels kan bli første europeer på månen

23.000 kvinner og menn fra hele Europa sendte inn søknad. Niels Mykleby var en av 319 fra Norge, 57 kvinner og 262 menn.

1391 ble invitert videre til den første opptaksrunden. Av de var 18 norske.

– Det er fryktelig gøy å være en av dem, sier Mykleby.

– Og av de 18 er vi vel nå nede på fire, kanskje fem stykker som har vært videre til ytterligere testing ved astronautsenteret i Køln i Tyskland.

Her ser du hvor astronautkandidatene kommer fra.

Utfordrende opptaksprøver

Mykleby forteller at det har vært noen runder med intense opptaksprøver.

– Selve testene har vært veldig krevende fordi de er jo skrudd sammen sånn at man skal bli stresset og man blir virkelig utfordret på alt fra minne til logisk tenkning og IQ. En god del ting er slik at man enten har det eller ikke, sier Mykleby.

– Jeg har lært utrolig mye om hvordan man selv reagerer under press, som jeg knapt trodde var mulig. For det blir voldsomt mye press, både i form av hvordan testene er bygd opp, men også litt av egne forventninger, sier han.

HARDE TESTER: Her ved astronautsenteret testes astronautkandidatenes egenskaper. Foto: Niels Mykleby / privat

– Når man først er kommet så langt, vil man jo fryktelig gjerne komme videre. Og når man vet hva som faktisk står på spill, en jobb som ESA-astronaut med alt det spennende som skal foregå i de neste 10-15 årene, det gjør at man får lyst til å gjøre sitt aller aller beste.

For de som er så heldige og dyktige å komme videre fra de siste opptaksrundene nå, gjenstår den medisinske seleksjonen. Deretter skal kandidatene gjennom intervjurunder og en utvelgelse til slutt.

ESA håper å kunne presentere de nye astronautene til høsten.

Romsenteret håper på å få en norsk astronaut

Arvid Bertheau Johannessen, fagsjef for bemannet romfart og utforskning ved Norsk romsenter er begeistret over muligheten til å få en norsk astronaut.

Arvid Bertheau Johannessens er fagsjef for bemannet romfart og utforskning i Norsk Romsenter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– At ESA også skal ha opptil 20 reserveastronauter åpner mulighetsrommet for små land som Norge, sier Johannessen.

– Vi venter i spenning, det hadde vært veldig morsomt å få en norsk astronaut.

Har levd innholdsrike liv

Mykleby har blitt kjent med en rekke av de andre astronaut-kandidatene fra Europa og forteller at det er en svært variert gjeng.

– Veldig mange har en eller annen bakgrunn hvor man typisk har vært utsatt for ukomfortabelt miljø, g-krefter, dykking, fallskjermhopping og fly.

– De du har blitt kjent med, har de noen fellesnevner?

– Gjennomgående er det veldig solide personer som er veldig faglig sterke innenfor sine fagfelt, sier Mykleby.

– De har som regel en veldig tung akademisk bakgrunn innen fysikk eller matematikk eller flyingeniørfag. Og så har de fleste også levd et ganske rikt liv utenfor lab-en, utenfor kontoret. De har gjort og opplevd mye.

– Og jeg synes også alle de jeg har møtt er utrolig behagelige fine personer å være sammen med, jobbe sammen med. Jeg tror fellesnevneren ligger der.

MØRKEFLYGING: Å fly i mørket mellom stjernehimmelen og lysene på bakken gir en følelse av å befinne seg i verdensrommet, forteller Niels Mykleby. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Niels Mykleby er radiolog og har bakgrunn som lege for forsvarets spesialkommando. Nå ønsker han å få forske på hvordan lengre perioder med vektløshet og kosmisk stråling virker på menneskekroppen, noe man vil bli utsatt for ved en framtidig reise til Mars.

– Veldig mange av de eksperimentene man har gjort på den internasjonale romstasjonen har lagt godt grunnlag for videre forskning og for at man skal kunne oppholde seg på månen og lenger borte, men det er veldig mye man skal finne løsning på der for at det skal fungere, sier Mykleby.

Ydmyk

Om de går videre fra den siste testfasen får ikke kandidatene vite før i slutten av mai. Niels Mykleby forteller at han bare prøver å være seg selv og håper at det er godt nok.

– Alle jeg har møtt har vært helt fantastiske, så jeg taper når som helst mot hvem som helst av dem. Vi er alle veldig verdige kandidater. Jeg håper bare at noen av oss fire-fem som er igjen fra Norge nå holder helt i mål. Men det vet vi vel først til høsten.