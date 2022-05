Vil legge ned private enmannsfengsler: – Helt hull i hodet!

– Jeg blir veldig provosert over at det offentlige ikke makter å lage institusjoner, enheter og omsorg som gjør at dette blir både billigere og bedre, sier Randi Rosenqvist til TV 2.

TV 2 har fortalt om en ukjent ordning der 18 forvaringsdømte er prøveløslatt i hemmelige enmannsfengsler med streng sikkerhet. Slike tiltak er langt dyrere enn vanlige forvaringsplasser i fengsel.

Ti av de forvaringsdømte er prøveløslatt i boliger drevet av private helseaktører, som har fått kontraktene på anbud.

I fjor fakturerte de private aktørene 53 millioner kroner for å passe på ti forvaringsdømte som er prøveløslatt, viser TV 2s undersøkelser.

– Vi har for lite kontroll og overvåkning av hvordan disse tilbudene er i praksis. Jeg er veldig bekymret for disse private firmaene som ikke har tilstrekkelig med personell, sier Rosenqvist som er en av landets mest erfarne rettpsykiatere.

– Ren oppbevaring

Rosenqvist kjenner ordningen med Statlig finansierte prøveløslatelser godt.

Hun har selv vært oppnevnt som sakkyndig i en rekke av disse sakene. Hensikten er at forvaringsdømte med spesielle utfordringer tilbakeføres til et liv i frihet. Flere er lettere psykisk utviklingshemmet. Noen tiltak fungerer godt, ifølge Rosenqvist.

Men hun kjenner også til prøveløslatte i private tiltak som mangler meningsfylt innhold i hverdagen.

– Det er ren oppbevaring, sier hun.

Psykiateren mener ordningen ikke fungerer slik den opprinnelig var tenkt. Hun kommer med et konkret eksempel fra en av sakene hun har vært involvert i:

– En av de forvaringsdømte som er prøveløslatt nekter å stå opp om morgenen. Han sitter og spiser godteri om ettermiddagen og om natten ser han porno. De som passer på ham sier at de ikke kan stanse han, forteller rettspsykiateren som har vært sakkyndig i mange av forvaringssakene.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er hull i hodet!

KRITISK: Rosenqvist mener enmannsfengslene må legges ned. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med den aktuelle institusjonen, de ønsker ikke å kommentere mannens opplegg og viser til taushetsplikt.

Ønsker seg sikkerhetshjem

Rosenqvist mener dagens ordning bør avvikles. I stedet for enmannsfengsler spredt over hele landet bør de heller samles i større enheter, foreslår hun.

– Jeg synes det er mye lurere at man lager et sikkerhetshjem. Der kan de bo sammen med andre beboere med samme problematikk. Og med kvalifisert personale som kan gi de kvalifisert omsorg og tilstrekkelig kontroll – slik at de ikke utgjør noen fare for andre, sier Rosenqvist.

Rosenqvist har også foreslått dette i Aftenposten ved en tidligere anledning.

Dette forslaget får nå støtte fra flere politiske partier etter TV 2s saker.

Vil gi ansvaret til helseforetak

TV 2 har fortalt hvordan prøveløslatte har forsvunnet, forsøkt å voldta og startet branner under prøveløslatelsene. Flere av hendelsene skjedde hos private helseaktører.

Men det finnes ikke noen oversikt over uønskede hendelser i de 18 enmannsfengslene, eller noe felles datasystem der avvik registreres.

Dagens enmannsfengsler er alt fra institusjoner til gårder og leiligheter. Foto: Ditlev Eidsmo

I 2021 var regningen for de 18 enmannsfengslene 112 millioner kroner. Totalt har prislappen passert én milliard kroner siden 2002.

Alt for dyrt – og samtidig for dårlig, mener Rosenqvist.

– Jeg tror man vil få mer ut av pengene hvis man laget små institusjoner, og ikke baserte det på tre års anbud der disse beboerne skal bo resten av livet. Det tror jeg ville gitt dem best mulig livskvalitet, samfunnet best mulig sikkerhet og en akseptabel faglighet.

Hun foreslår heller tiltak som er statlig drevet gjennom helseforetakene. Det tror hun blir både billigere og bedre.

– Uheldig

Den kjente bistandsadvokaten Hege Salomon reagerer også på at forvaringsdømte legges ut på anbud.

– Jeg synes det er svært uheldig. Jeg synes ikke at profitthensyn skal være et tema i disse sakene. Det bør være det offentlige som drifter oppholdssted for forvaringsdømte. Man må ha den rette kompetansen, sier Salomon til TV 2.

REAGERER: Hege Salomon er bistandsadvokat for et av ofrene til en av de prøveløslatte. Foto: Ditlev Eidsmo

I en debatt på TV 2 Nyhetskanalen om temaet reagerer også Arbeiderpartiet.

– Det er noe vi vil se på. Jeg stiller store spørsmål om hvilke kriterier som ligger til grunn for dette anbudet, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

– Hvilke sikkerhetsvurderinger er gjort, både overfor den enkelte domfelte, og selvsagt overfor ofre og samfunnet? Jeg tror det er mye å ta tak i, sier hun.

Vil evaluere

De forvaringsdømte skal prøveløslates i hjemkommunen. Hvis det ikke finnes en kommunal institusjon som er egnet vil oppdraget legges ut på anbud.

– Er det riktig å legge ut forvaringsdømte på anbud til private?

– Det er hvert fall det systemet vi har. Og det fungerer, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og fortsetter:

– I hvilken grad man skal tillate denne type virksomhet for private på anbud er en politisk vurdering, som er utenfor mitt mandat.

DIREKTØR: Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminalmosorgsdirektoratet. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Kunne dere gjort dette for mindre enn ën milliard?

– Det er jo et interessant spørsmål. Men det er en svakhet ved ordningen er at den ikke er formelt evaluert på en god måte. Og det spørsmålet du stiller hører hjemme i en større evaluering, svarer Sandlie.

Tirsdag varslet KDI at de vil anbefale en full gjennomgang av hele ordningen.

Har ikke egne regnskap

TV 2 har bedt Stendi, som er den største private aktøren som passer på de forvaringsdømte, om å opplyse hvor mye de fakturerer Kriminalomsorgen for.

De svarer at de ikke kan skille ut denne delen av i regnskapet i selskapets totale virksomheten.

De kan heller ikke svare på hvor store overskudd enmannsfengslene de driver gir.

– Tiltakene under Statlig finansiert prøveløslatelse fra forvaring er en liten del av Stendis virksomhet, og inngår i våre heldøgns omsorgstjenester. Vi har ikke egne regnskaper for denne type tiltak, skriver kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink til TV 2.