Girl In Red blir ikke å se på Spellemann-utdelingen

Under et radiointervju i ettermiddag med NRK-programmet StudioP3 vant Marie «Girl In Red» Ulven spellemannprisen for «Årets låtskriver».

Hun forteller dog i intervjuet at hun dropper å komme på utdelingen på fredag.

Artisten er nominert i syv kategorier for 2021-året: Alternativ pop/rock, utgivelse, tekstforfatter, produsent, musikkvideo, låtskriver og låt.

VG omtalte saken først.

Girl In Red er nemlig på turné i USA, og skal spille konsert i Phoenix mens Spellemannprisen foregår fredag kveld.

Saken oppdateres.