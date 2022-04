Ødegaard kan få «forbannet» rolle: – Det har vært dypt pinlig

LONDON COLNEY (TV 2): Arsenal håper Martin Ødegaard (23) kan være mannen som får slutt på et mangeårig mareritt for klubben.

I de to siste kampene har den norske midtbanespilleren båret kapteinsbindet for Arsenal i fravær av Alexandre Lacazette, som er på utgående kontrakt og vikarierer i rollen frem til en permanent kaptein skal utnevnes til sommeren.

Manager Mikel Arteta har bekreftet til TV 2 at Ødegaard er «et godt alternativ» til å bli tildelt det prestisjefulle ansvaret.

TV 2 har snakket med flere kilder i Arsenal som nå ser på 23-åringen som favoritt til å bli utnevnt til kaptein. Ifølge Daily Mail er det også en gryende forventning blant spillerne i garderoben om at valget vil falle på drammenseren.

– Nå har jeg bare steppet opp for de som er borte, men det er klart det er en ære og et stort øyeblikk for meg. Det var ordentlig deilig i går, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Han sitter svært tilbakelent i stolen på Arsenals treningsanlegg dagen etter 4-2-seieren borte mot Chelsea. Bildene av en jublende Ødegaard med kapteinsbindet rundt armen, på skuldrene til lagkamerat Mohamed Elneny, går sin seiersgang blant Arsenal-fansen på sosiale medier.

– Har du et så avslappet forhold til å være kaptein, altså?

– Det er stort, selvfølgelig, men det endrer ikke så mye. Jeg føler jeg gjør de samme tingene. Det er mer folk rundt som tenker på det. Men det er en stor anerkjennelse og en stor tillitserklæring. Det tar jeg som en stor kompliment, men utover det gjør jeg det samme som alltid, sier Ødegaard

– Det hadde jeg ikke trodd

– Hadde du sett for deg at dette kunne skje så fort?

– Nei, det hadde jeg ikke trodd. Jeg har bare vært her i litt over et år, så det hadde jeg ikke trodd. Men alt har gått veldig fint fra starten av, jeg kom fort inn i det og sklei inn i miljøet, gruppen og laget. Alt har gått fortere enn jeg hadde forventet.

– Er du klar for å bli permanent Arsenal-kaptein?

– Hvis det er ønskelig, så selvfølgelig skal jeg stille, men det er ikke fokuset mitt i det hele tatt. Det er på å fullføre sesongen, komme til Champions League og ta det derfra og se hva som skjer neste sesong.

I Arsenal trekkes det frem mange grunner til at Ødegaard fremstår som en fremtidig kaptein. På banen er han bindeleddet mellom manager Arteta og lagkameratene når sjefen ønsker å formidle beskjeder i kampens hete.

I det daglige beskrives Ødegaard som en som behandler alle likt, enten det er ansatte som er over eller under ham i hierarkiet, eller hvem som helst i spillergruppen.

POPULÆR: Martin Ødegaard har fått låne kapteinsbindet i Arsenal og roses internt i klubben. Foto: Mark Pain

Han har også gjort seg populær i klubbens medie- og markedsavdelinger fordi han alltid stiller opp, gjennomfører intervjuer og andre oppdrag uten å klage, ikke minst i tyngre tider som etter 0-3-tapet mot Crystal Palace nylig.

Den ydmyke og profesjonelle lysluggen står i sterk kontrast til de langt mer kontroversielle skikkelsene som har båret kapteinsbindet for Arsenal de siste årene.

– Et totalt kaos

Rollen har utviklet seg til å bli beskrevet som en «forbannelse» både i og rundt Arsenal, sier Telegraph-journalist Sam Dean, som har fulgt klubben tett i flere år. En ansatt i klubben beskriver deres nyere historie med kaptein som et «mareritt».

– Det har vært et langvarig problem for klubben, med ulike kapteiner som har hatt problemer av ulike grunner, sier Dean til TV 2.

De to siste Arsenal-kapteinene har begge blitt fratatt ansvaret: Granit Xhaka etter å ha kommet på kant med egne fans høsten 2019, Pierre-Emerick Aubameyang etter gjentatte disiplinærbrudd.

Før Xhaka var Laurent Koscielny kaptein, men han var i all hovedsak skadet før han streiket seg til en overgang til franske Bordeaux.

– Dette har vært dypt pinlig for klubben, særlig fordi det er meningen at kapteinen skal gå foran som et godt eksempel for de andre spillerne istedenfor å gå til krig mot direktørene, manageren eller fansen, sier Dean.

The Times-journalist Gary Jacob beskriver sagaen om Arsenals kapteinsbind som «et totalt kaos».

– De har ikke hatt en skikkelig leder som kaptein på lenge. De har tatt dårlige valg så mange ganger, sier Jacob til TV 2.

Arsenals forrige manager Unai Emery opererte med en kapteinsgruppe på fem spillere. Under 2018/19-sesongen var det Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey, Mesut Özil og Xhaka.

De tre første forlot klubben sommeren 2019 og ble erstattet av Héctor Bellerín, Alexandre Lacazette og Aubameyang.

Hyller Xhaka

– Ødegaard og Kieran Tierney er de to åpenbare kandidatene til å bli kaptein neste sesong. Og særlig for Ødegaard virker det høyst usannsynlig at han vil havne i lignende utfordringer som har preget de tidligere kapteinene de siste årene, sier Sam Dean og utdyper:

– Han er kjent for å være ekstremt profesjonell og flittig, han er populær blant støtteapparatet og spillerne, og han har åpenbart et sterkt forhold til Arteta. Som en potensiell ambassadør for klubben, og en stemme for garderoben, kunne ikke Arteta bedt om mye mer.

På spørsmål om han har gjort seg opp noen tanker om Arsenal-kapteinenes forbannelse, svarer Ødegaard:

– Jeg har ikke tenkt noe på det i det hele tatt. Det har ikke noe å si. Alt som har skjedd i fortiden, har ikke noe å si. Fokuset er på det som er nå. Det er Champions League som er det store målet vårt. Alt mulig annet tenker jeg ikke på. Det er langt bak i rekken for hva som er viktig.

– Har du snakket med Granit Xhaka om hans erfaringer fra tiden som kaptein?

– Jeg har ikke spurt ham noe om det, men vi er nære og snakker masse sammen. Han er en fantastisk spiller og person. Utrolig viktig for laget, viktig i garderoben, gir ekstremt mye hele tiden. Jeg prøver å lære av ham på alle mulige måter, men akkurat dét har vi ikke snakket noe spesielt om.

En kaptein som huskes på en mer positiv måte i Arsenal, er Cesc Fàbregas, som ble utnevnt til kaptein av Arsène Wenger allerede som 21-åring.

Den spanske midtbanespilleren omtalte nylig Ødegaard som «Arsenals nåtid og fremtid» sammen med Bukayo Saka i en Twitter-melding.

– Det var kult da han la ut en liten greie, gliser Ødegaard.

– Han var den store stjernen i Arsenal da jeg vokste opp. Jeg så veldig opp til ham og måten han spilte på. Jeg prøvde å lære og så mange klipp. Det er kult at han følger meg.