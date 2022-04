Diesel har alltid vært billigst – nå er det plutselig motsatt

I mange år har vi vært vant til at pumpeprisen på diesel har holdt seg godt under bensinprisen. På det meste har vi sett literpris for diesel på godt over to kroner lavere enn for bensin.

Når dieselbiler generelt bruker mindre drivstoff enn biler med bensinmotor, har dette vært et hyggelig regnestykke for alle med dieselbil.

I enkelte perioder har forskjellen riktignok vært mindre – men det har alltid vært dieselen som kom billigst ut. Nå er dette snudd på hodet. Siden et stykke inn i mars måned, har dieselprisen jevnt over vært høyest.

Kraftigere prisøkning

– Hvorfor har det blitt slik?

Broom stiller spørsmålet til kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge. De har nærmere 500 energistasjoner rundt om i landet. Selskapet er del av et Canada-basert konsern, og stasjonene var tidligere kjent under Statoil-logoen.

– Hovedårsaken til at dieselprisen, som vanligvis har vært 1–1,5 kroner billigere enn bensin, nå er lik bensinprisen, og kanskje ligger over, er at vi i midten av mars opplevde en kraftigere økning i innkjøpsprisen på diesel enn på bensin, forteller Hansen.

Forklaringen har også her sammenheng med krigen i Ukraina.

Circle K har for lengst døpt som sine bensinstasjoner til energistasjoner, og har vært i forkant med å utvide med elbilladere. Foto: Circle K

Derfor blir diesel dyrere

– Russland er normalt en stor leverandør av både diesel og råolje til dieselproduksjon i Europa. Den russiske oljen er av en slik kvalitet at den er veldig fin å lage diesel av.

– Når råstoffet til det man lager diesel av i stor grad forsvinner fra markedet, blir det mindre diesel tilgjengelig. Da går prisen på ferdigraffinert diesel internasjonalt opp, som følge av at det er mindre diesel å spore ute i det europeiske markedet. Dette skaper press på de internasjonale prisene, noe som altså gjør at dieselprisen her hjemme er høyere eller lik bensinprisen, forteller Hansen.

– Aldri opplevd slikt kjør

– Kan vi vente noen forandringer her?

– Det er fortsatt et volatilt drivstoffmarked internasjonalt, med svingninger i innkjøpsprisen på ferdigraffinert drivstoff. Men vi er et stykke unna toppnivået i begynnelsen av mars. Vi kommenterer ikke fremtidige priser eller prisutvikling, i og med at dette er strengt regulert i konkurranseloven. Jeg har over 30 år bak meg i selskapet, men har aldri opplevd et slikt kjør på drivstoffprisene som det vi opplevde i mars måned, sier Hasen.

Han legger til:

– Det er lett å skjønne at mange bilister var - og er – fortvilte, da dieselprisen passerte 27 kroner i Tromsø, og 26 kroner i resten av landet. Drivstoffprisene er vel en krone høyere enn resten av landet når de er på sitt høyeste som følge av den lokale «Tromsø-avgiften», forteller han videre.

Slik vi vant til å se differansen mellom bensin- og dieselpris: Bensin litt dyrere enn diesel.

Den mest synlige forbruksprisen

– Det norske drivstoffmarkedet er et konkurranseutsatt marked, og vi opplever sterk konkurranse mange steder. Bensin- og dieselprisen på pumpene er gjenstand for tøff konkurranse lokalt, og dette gjør at prisene varierer og faller etter en prisøkning.

– Lokal konkurranse gjør også at det kan være forskjellige drivstoffpriser fra et område til et annet, eksempelvis mellom byer og regioner, sier Hansen videre, og legger til at drivstoffprisene er veldig synlige:

– Det er ikke så mange som tenker over det, kanskje, men drivstoffprisen er kanskje den mest synlige forbruksprisen i Norge i dag. Du finner den på godt over 1.000 prismaster langs norske veier. Dermed er det meget lett for bilister og forbifarende å forholde seg til både bensin- og dieselprisene, slutter Knut Hilmar Hansen.

