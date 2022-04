Johnny Depp konfronteres med gamle meldinger og bilder i retten

Så langt i rettssaken har Depps venner, slektninger og medarbeidere vitnet til Depps fordel. De har anklaget Depps ekskone, Amber Heard, for å være den aggressive parten i forholdet.

Torsdag må skuespilleren derimot svare for en rekke bilder, meldinger og vitnemål som tilsier hvordan Depp omtalte Heard på svært nedlatende og vulgære måter.

Følg Depps vitnemål direkte øverst i saken.

Skuespiller Amber Heard i retten i Fairfax County, Virginia, torsdag. Foto: POOL

Heard, har anklaget Depp for mishandling etter at de to ble skilt i 2016, og Depp har saksøkt henne for ærekrenkelser. Han har gjennom to dager tilbakevist ekskonas anklager mot ham gjentatte ganger.

Han har også fortalt om hvordan Heard under krangler slo løs på ham. En gang i den grad at hun kastet en vodkaflaske etter ham, noe som førte til at han kuttet av seg fingertuppen.

Dette bildet skal være fra 2013 - etter en av gangene Johnny Depp brøt avrusningsopplegget han fulgte. På bildet ser man glass med Whiskey og noe som ser ut som striper med kokain. Foto: POOL

Bevisene underbygger forsvarets påstander om Depps rusproblem. Det legges fram bilder av narkotika, og skjermdumper av meldinger som virker som de er skrevet i rus, eller av en ustabil person.

Blant bevisene som legges fram er en SMS Depp sendte moren til Heard hvor han beskrev hvor takknemlig han var for hjelpen hun ga ham med å bli endru.

– Jeg hadde ikke klare det uten din datter, skrev han.

Det ble også spilt av et lydopptak i retten av Depp som stønner mens han var overstadig beruset på et fly. Han beskriver det selv at han høres ut som et dyr med smerter.

Forsvarerne til Heard hevder at Depp både mishandlet henne og utsatte hennes for overgrep. De sier også at det ofte skjedde da han hadde drukket så mye at han senere fikk «blackout».

Årsaken til at Depp har anmeldt ekskona for ærekrenkelser, er et innlegg om konemishandling som hun skrev i 2018, og som sto på trykk i Washington Post.

Her blir ikke Depp nevnt ved navn, men Depp og forsvarerne hans mener at hun gjengir de samme anklagene hun kom med i 2016 da hun krevde besøksforbud mot ham.