80-årsjubilanten Drillo i ny film: – Det er noe av det såreste

På spørsmål om hva som er hans beste minne fra årene som landslagssjef, kommer det i kjent stil et noe originalt svar fra Drillo:

– Jeg samler ikke på øyeblikk. Det har vel noe med personligheten min å gjøre.

– Jeg ser tilbake på det som veldig trist

Vonde minner, derimot, er han mer åpen om.

For 80-åringen har fortsatt vondt for å akseptere at laget hans, midt mellom to deltakelser i verdensmesterskapene i 1994 og 1998, ikke lyktes å kvalifisere seg til europamesterskapet i England i 1996.

– Det er noe av det såreste. Det er noe jeg ser tilbake på som veldig trist. At vi ikke fikset det der…, sier han.

I gruppe med Tsjekkia, Nederland, Hviterussland, Luxembourg og Malta endte Norge på den bitre tredjeplassen - ett poeng bak gruppevinner Tsjekkia og en dårligere målforskjell bak gruppetoer Nederland, som fikk spille omspill for å kvalifisere seg til mesterskapet.

– I tillegg var det sannsynligvis en liten dommerskandale opp i det hele, men vi skulle selvsagt ha ordnet det selv. Jeg tar selvkritikk på at vi ikke vant den avgjørende kampen mot Tsjekkia, sier han.

– Vi kunne ha vunnet VM

VM-opptredenene i 1994 og 1998 var høydepunktene i det som står igjen som det norske herrelandslagets beste periode.

Men også her sitter «Drillo» igjen med en følelse av hva som kunne ha vært.

– Det var et lite under at vi ikke gikk videre fra gruppespillet i 1994 med fire poeng. Vi kunne ha vunnet hele greia. Så nærme var vi. Det var ikke så stor forskjell på lagene og de som kjempet om medaljene. Vi var nærme, sier han.

– Du tenker på 1994 som om vi kunne ha blitt verdensmestere?

– Ja, men det kunne vi i 1998 også. Vi var vel nærmere i 1998. Der møtte vi Italia i åttedelsfinalen. Et relativt dårlig Italia-lag som vi normalt burde ha slått.

Én Christian Vieri-scoring var nok til å sende Norge ut av Frankrike-VM i 1998, men 90-tallet står uansett igjen som en storhetstid i norsk landslagsfotball.

– Filmen tar for seg et eventyr på 90-tallet. Det var et eventyr ingen kunne forutse. Aller minst meg selv. Vi tapte 2-3 mot Tsjekkia her på Ullevaal i 1991. Etter det var det slutt. Vi tapte ikke kamper her. Vi spilte 31 kamper uten å tape. Vi var verdens beste hjemmelag. Det var et eventyr, sier «Drillo».

– Jeg kommer ikke til å få oppleve det igjen

80-åringen trekker frem Tore André Flo som den beste spilleren han hadde på landslaget og 2-0-seieren mot England i VM-kvalifiseringen i 1993 som den beste kampen.

Nils Johan Semb fortsatte den gode trenden etter at Drillo ga seg med å ta Norge til EM i 2000, men siden den gang har Norge ikke lyktes med å ta seg til et eneste mesterskap.

«Drillo» er trygg på at Norge «helt sikkert» vil kvalifisere seg til mesterskap igjen, men tviler på at noe norsk landslag vil klare å kopiere bragdene fra 1993 og 1995.

I 1993 og 1995 var nemlig Norge rangert som verdens nest beste landslag.

– Den andreplassen på FIFA-rankingen… Jeg kommer i alle fall ikke til å få oppleve det igjen, og jeg er usikker på om noen andre kommer til å gjøre det heller, sier han.

– Where are your wellies?

Filmen «Alt for Norge» tar for seg både landslagets suksess og livet til treneren - på og utenfor banen.

– Jeg er litt spent på mottakelsen og om det kommer folk for å se på den. Det blir spennende. Det er også så uvant – jeg har aldri vært med på noe som ligner, sier han.

Filmen viser «Drillo» fra barndommen, via tiden på Norges idrettshøgskole, til rikskjendis - en rolle han noe motvillig måtte lære seg å leve med.

– Jeg trivdes veldig godt som b – eller c-kjendis – som jeg var veldig lenge. Jeg syntes det var mye triveligere enn å bli a-kjendis. Men sånn var det. Det fikk jeg ikke gjort noe med. Når folk stopper deg på Oxford Street, ser på deg og sier: «Where are your wellies (støvler, journ.anm)?». Da skjønner du at du er kjendis, sier han og ler.

– Jeg er i hvert fall ikke født til å være kjendis. Men det begynner heldigvis å avta noe nå.

– Jeg går ofte i begravelser til folk som er yngre enn meg selv

På spørsmål om hvordan det er å fylle 80, tar han en liten tenkepause før han svarer:

– Jeg merker alderen. Og når jeg ser filmen ser jeg at jeg var ung og sprek engang. Jeg hadde mye hår! Det har jeg for så vidt enda. Men å bli 80 år… Jeg går relativt ofte i begravelser til folk som er yngre enn meg selv. Du merker det og kjenner på det, sier han.

– Er det noe du ønsker deg?

– Nei, jeg ønsker at det skal bli så stille og rolig som mulig. Jeg har alt jeg trenger. Jeg ønsker meg ingenting. I min alder er man mest opptatt av å beholde helsa. Og der har jeg vært heldig. Og litt flink – for jeg er flink til å trene, med litt «pushing» fra familien. Nå tar man ett år om gangen, for å si det pent.