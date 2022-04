Mann fikk biltilhenger over seg – fløyet til sykehus

Saken oppdateres.

Mannen ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sjukehus etter ulykken.

– Han jobbet under en henger og så har et jekk gitt etter, som har gjort at han har kommet i klem. Han var bevisst da han ble fraktet fra stedet, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og avhørt vitner.

– Ulykken har skjedd på en arbeidsplass. Det er foreløpig usikkert om arbeidet har blitt gjort i privat regi eller om det dreier seg om en arbeidsulykke, sier operasjonslederen.