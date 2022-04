Fastet de fire første ukene på Sommerhytta: – Mange var bekymret

Sommerhytta-parene går inn i sin andre uke i Nes Strandhager på Romerike. Selv om parene var forberedt på lange dager, har de virkelig fått følt arbeidsmengden på kroppen.

For Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) ble det ekstra utfordrende de fire første ukene på Sommerhytta.

Da foregikk nemlig ramadan, hvilket betød at paret fastet den første tiden av innspillingen.

Da TV2.no slår på tråden til paret, legger de ikke skjul på at det var tøft i starten.

– Det var vanskelig å få med seg alt vi måtte ha fokus på. Når man ikke spiser eller drikker, mister man jo lettere fokus. Det kjente vi ganske mye på i starten, forteller Sara.

UTFORDRING: Den første uken ble utfordrende for Sara og Ibrahim som fastet på grunn av ramadan. Foto: TV 2

– I starten var alt nytt. Det var mange inntrykk – kameraene som filmet, alt vi måtte lære, i tillegg til alt vi måtte gjøre. For min del var også lite søvn. På toppen av alt det var også fasting. Vi kjente ekstra på det, den første uken, forteller Ibrahim.

– Var ganske kjørt

Ettersom ukene gikk følte de derimot at hverdagen uten mat og drikke gikk bedre.

– Det handler om at kroppen venner seg til fastingen, sier Ibrahim.

For 30-åringen følte han derimot ikke at det skrantet på den fysiske delen.

– Vi var så gira, kanskje på adrenalin, så jeg følte ikke at jeg ble sliten. Men i topplokket var man ganske kjørt, forteller han.

MANGE INNTRYKK: Ibrahim følte seg ikke fysisk sliten, men kjente at hodet fikk kjørt seg, spesielt den første uken på Sommerhytta. Foto: TV 2

I løpet av den første uken har Sara selv lagt merke til flere hendelser hvor hun strever med å fullføre setningene sine.

– Jeg klarte ikke finne ordene igjen. Det sier noe om hvor vanskelig det var for oss å holde på en tanke, og fortsette på den, sier hun.

Var bekymret

Da paret meldte seg på det populære TV 2-programmet var de klar over at ramadan foregikk den første delen av innspillingen. Det var de ikke bekymret for.

– Vi har gjort dette siden vi var små, så det er vi veldig vant med, sier Ibrahim.

Derimot var det andre som følte på en bekymring for paret.

– Mange var bekymret, særlig produksjonen. Vi måtte si til dem at det gikk fint. Vi visste jo at vi ble med på noe som var tøft og krevende, men at det ville gå fint. Jeg har spilt mange fotballkamper hvor jeg har fastet, så vi kjenner våre begrensninger, forteller Ibrahim.

BEGRENSNINGER: Sara og Ibrahim kjenner sine begrenseringer, og visste at de taklet det intense kjøret på Sommerhytta, tross ramadan. Foto: TV 2

Til TV2.no sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl at produksjonen var klar over at ramadan foregikk under deler av Sommerhytta-innspillingen.

– Produksjonen var klar over at Sara og Ibrahim fastet. Dette la de selv en plan for hvordan de ville løse. De mottok ikke noen spesiell tilrettelegging fra produksjonen knyttet til dette. Det ba de heller ikke om, sier Dahl.

I og med paret er vant til å følge ramadan, var det ikke nødvendig for produksjonen å ta grep for paret, ifølge Dahl.

– Sara og Ibrahim er vant til å følge ramadan og ta ansvar for egen tro og helse, sier han.

Gjør det for en grunn

Paret legger ikke skjul på at det føltes fantastisk da solen endelig gikk ned, og de kunne få i seg mat og drikke. Ettersom ukene gikk flyttet solen seg, noe som førte til sene måltider.

Paret, som har vært muslimer hele livet, understreker at de har valgt å faste av en grunn.

– Vi vet at vi går sultne for en grunn. Vi mener vi blir belønnet for å ha fastet. Det er en religiøs motivasjon i det, sier hun og fortsetter:

– Men vi faster ikke bare for å ikke spise eller drikke. Vi skal ikke krangle eller snakke stygt til hverandre, og ha ekstra tålmodighet overfor hverandre i hverdagen generelt. Det er viktige verdier – at vi skal tenke på hvordan vi er mot hverandre.

TROENDE: Sara og Ibrahim har vært troende muslimer hele livet, og verdsetter religionens verdier høyt. Foto: Espen Solli/TV 2

– Ramadan er tøft og veldig krevende, men vi som faster vet at det er en stor helsegevinst, i tillegg til en spirituell gevinst. Det er verdt det, selv om det er veldig tøft, utdyper ektemannen.

Paret tror Norge er et av de landene hvor det er vanskeligst å faste – nettopp fordi solen går ned sent om sommeren.

– Når fasten åpner og vi får spise og drikke igjen føler man på en enorm takknemlighet, sier Ibrahim.

Unnskyldt

Hver uke kårer eksperttrioen, snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen og hageekspert Finn Schjøll, hvem av parene som har svart best på oppgaven de har fått utdelt. Paret som vinner flest gullhammere i løpet av de ti ukene i Nes Strandhager, vinner hytta de selv har pusset opp.

Den første gullhammeren var det ekteparet Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftay Nysveen (33) som vant.

VANT: Lina og Eldan vant den første gullhammeren på Sommerhytta. Foto: TV 2

Sara og Ibrahim påminnet hverandre den første tiden at de var noe unnskyldt for eventuelle tap – men understreker til TV2.no at de ikke brukte fasten som en unnskyldning for å gjøre det dårlig.

– Vi sa til hverandre at vi var litt unnskyldt de fire første ukene, men at vi ikke måtte gi oss av den grunn. Det var en utfordring, men det gikk mye bedre enn vi trodde. Motivasjonen var på topp, sier paret.

Roser de andre parene

Uten mat og drikke duger arbeidskapasiteten ikke, og parene spiste flere måltider sammen når en pause fra nødvendig. På grunn av tidspunktet for måltidene var det flere ganger Sara og Ibrahim ikke kunne spise.

GODE VENNER: Deltakerparene ble gode venner under oppholdet på Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det siste vi vil er at andre skal ta hensyn til at vi ikke spiser. Det var det flere av deltakerparene som kjente på, men vi sa: «Kjør på, dette er helt vanlig». Ramadan handler om disiplin, og vi fikk virkelig jobbet med disiplinen, forklarer Ibrahim.

– Vi er så vant til å være rundt folk som ikke faster. Deltakerne var kjempesøte mot oss, og sa flere ganger til produksjonen at de gjerne kunne vente med å spise middag, til vi også kunne spise, sier Sara.

