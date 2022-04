Anastasia kledde seg ut som en gammel kvinne for å lure russiske soldater

I en bil sitter ukrainske Anastasia og forsøker å flykte fra den russisk okkuperte byen, Vorzel.

Datoen er 26. februar.

Fra utsiden ser hun ut som en 80 år gammel kvinne, men hun er bare 29.

FLYKTET: Anasatasia flyktet fra byen sammen med vennene sine. Foto: Sorosh Sadat

Å kle seg ut som en gammel kone er et forsøk på å lure russiske soldater. Årsaken er frykten for å bli voldtatt.

– Jeg var livredd, sier Anastasia Suhiminska som møter TV 2 i Bergen.

– Etterforsker hundrevis av voldtekter

Ukrainske etterforskere har fått melding om hundrevis av voldtekter som er begått i områder kontrollert av russiske styrker. Organisasjoner som Human Rights Watch hevder seksualisert vold brukes systematisk som våpen i krigen.

– I områder som nå er frigjort fra okkupantene, registreres og etterforskes det nå krigsforbrytelser begått av Russland, uttalte president Volodymyr Zelenskyj tidligere denne måneden. Blant krigsforbrytelsene er mange voldtekter av sivile.

– Hundrevis av voldtekter er registrert, deriblant voldtekt av unge jenter og veldig små barn. Til og med en baby, sa presidenten.

BERGEN: 17. mars kom Anastasia til Oslo. Nå bor hun i Bergen. Foto: Sorosh Sadat

Anastasia forteller at hun lånte en kåpe og et sjal av venninnens 80 år gamle mor. Hun dekket til håret og halvparten av ansiktet før de forlot huset i Vorzel hvor hun og venninnen brukte husets bad som bomberom i to dager.

– Russerne bombarderte intenst og det virket umulig å overleve på badet, sier hun.

Men det gjorde de. De forlot de landsbyen, som ligger fem kilometer fra Butsja utenfor Kyiv og reiste videre til Dmitrovka.

– Mens vi flyktet, brukte vi et hvitt flagg for å beskytte oss, det skulle vise at vi var sivile, men 70 prosent av bilene jeg så var helt utbrent. Jeg ble så redd, sier hun til TV 2.

UTBRENT: Russiske soldater har lagt igjen en utbrent by. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

14. mars ble hun hentet av norske frivillige som kom til Lviv med buss. Etter tre dagers reise kom hun til Oslo. Der søkte hun asyl. Nå befinner Anastasia seg i Bergen.

Døde i fluktbilen

Ikke alle var like heldige som Anastasia. Hun hadde flere venner og bekjente i Vorzel og Butsja. Her lå hundrevis av sivile drept i gatene i mange dager.

En av hennes venner fra Butsja skulle forlate byen dagen etter Anastasia.

Anastasia sier de fleste ukrainske flyktningene er nå traumatisierte. Foto: Sorosh Sadat

I bilen deres var det Anastasias venn, hennes mann, deres fire år gammel datter og en kvinne.

– På vei ut av Butsja ble bilen beskutt, også begynte den å brenne. Moren og faren døde, men deres barn og venn som var i bilen klarte å flykte, sier Anastasia og fortsetter:

– Da jeg så den fire år gammel jenta og kvinnen i Dmitrovka, ble jeg helt knust. De gråt masse, og jeg kan ikke fortelle hvor vondt det var. Det må være forferdelig vanskelig for en fireåring å se at moren og faren blir drept slik, sier hun.

Anastasias andre venn i Butsja ble også drept av russerne.

– Vi tenkte at å reise ut av Kyiv skulle holde oss trygge, men slik ble det ikke, sier hun.

De grusomme bildene fra Butsja, Vorzel og Irpin som viser sivile som ligger døde i gatene sjokkerte verden, men også Anastasia.

– Det var så vondt å se de bildene. Jeg gråt masse, men det som var vanskeligste er å lese om ukrainske jenter som ble systematisk voldtatt av russiske soldater, sier hun og legger til:

– Noen av dem er nå gravide. Jeg kunne ha blitt en av dem, sier hun.

Moren er redd

Nå venter hun på oppholdstillatelse fra UDI og hun tenker på familien sin som nå befinner seg i byen Tokmak som ligger nærheten av Mariupol.

– Byen hvor moren min bor, er under nå under russisk okkupasjon, sier hun.

Anastasia håper at familien kommer trygt til Norge.

Nesten hver dag forsøker den unge kvinnen å overbevise moren om å flykte fra landet.

Men Anastasias mor er for redd etter det de fikk se fra Butsja.

I Bergen bor Anastasia på et hotel som blir brukt som asylmottak. Foto: Sorosh Sadat

– Hun har gjemt seg i mange dager nå, og etter to måneder blir det vanskeligere å flykte. Nå frykter hun for at hun vil bli skutt på vei ut av byen, slik vi så i Butsja og Vorzel, sier hun.

Til slutt sier Anastasia at det hun har opplevd i de siste to månedene er uvirkelig.

– Før krigen jobbet jeg i et selskap som drev med turisme. Jeg hadde et godt liv. Nå er jeg i Bergen, og ser på landet mitt som blir ødelagt. Dette er en virkelighet som er vanskelig å tro på, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.