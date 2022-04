President Biden oppdaterer om Ukraina-situasjonen

Russland er i full gang med storoffensiven øst i Ukraina, og storbyen Kharkiv er under massivt bombardement. Samtidig hevder Russland at de nå har kontroll på den viktige havnebyen Mariupol.

President Joe Biden orienterer torsdag om status i krigen.

– Det er et kritisk akkurat nå. I forrige uke signerte jeg en avtale om å en pakke med militær støtte til Ukraina på 800 millioner dollar. I dag signerer jeg en avtale på ytterligere 800 millioner dollar, sier Biden.

Det tilsvarer drøyt syv milliarder norske kroner.

– Vi skal holde Putin ansvarlig for handlingene som skjer i Ukraina.

Se pressekonferansen direkte øverst i saken.



Mer utstyr

Ifølge NBC News ventes det at artilleri og titusenvis av granater blir deler av pakka, som kommer for å motarbeide en styrket russisk offensiv øst i Ukraina.

Talskvinne Jen Psaki i Det hvite hus sa tirsdag at president Joe Biden og andre verdensledere diskuterte å forsyne Ukraina med mer ammunisjon og sikkerhetsbistand i en telefonsamtale.

Pentagon opplyste mandag at denne første pakka hadde ankommet Ukrainas grense, der den blir overlevert til landets styrker. Det er en uttalt risiko for at deler av dette utstyret skal havne i feil hender.

Majoriteten av bistanden Ukraina har fått siden i fjor høst har kommet fra USA. Før denne nye pakken har amerikanerne gitt 3,2 milliarder dollar siden Biden ble president.

200 tonn utstyr fra Spania

Spania har sendt av gårde 200 tonn med militært utstyr til Ukraina, sier statsminister Pedro Sánchez på et besøk i Kyiv torsdag.

– Dette er den største forsendelsen vi har sendt av gårde så langt, og det er mer enn dobbelt så mye enn det vi har sendt allerede, sa Sanchez på en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Utstyret som sendes, inkluderer tunge militærkjøretøy og ammunisjon, ifølge statsministeren.

Frederiksen har også meldt at Danmark vil øke støtten til Ukraina med 600 millioner danske kroner.

Fastlåste forhandlinger

Det har vært liten eller ingen framgang i fredssamtalene de siste ukene, og krigen raser derfor videre, til tross for omfattende internasjonale straffereaksjoner mot Russland og innstendige bønn om våpenhvile fra ukrainske og andre lands ledere.

Russland har tidligere uttalt at å forsyne Ukraina med våpen kun fører til en forlengelse av krigen.