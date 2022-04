Falla ble merket for livet av Nilsson: – Plutselig var det masse blod på dressen

Torsdag bekreftet Maiken Caspersen Falla at hun legger langrennsskiene på hylla. Som en av verdens beste sprintere det siste tiåret kan hun skilte med en lang merittliste.

Seks NM-gull og et VM-gull på stafett sammen med både gull og bronsemedalje i lagsprint har hun i tillegg tatt syv individuelle sprintmedaljer i VM og OL. Tre av de av edleste metall. Ett av de OL-gull på sprint i Sotsji i 2014.

– Jeg er fornøyd med det jeg har gjort, men nå er det på tide å løfte blikket litt. Det er et ganske nøkternt og ensformig liv egentlig. Alt man gjør hver dag handler om ski og man har veldig strenge og faste rammer rundt seg, som sitter i ryggraden, forteller hun.

– Å ha det bra har trumfa det meste

Falla kan se tilbake på en stor idrettskarriere, og selv om en karriere av hennes kaliber krever mye tid, er hun ikke i tvil om hva som er den største årsaken til suksessen.

FORNØYD: Maiken Caspersen Falla. Foto: Ernst A Lersveen

– Jeg tror grunn nummer én er at jeg har trivdes ekstremt godt, og hatt det bra. Jeg har klart å balansere det godt med livet ved siden av, stadfester Falla.

Med utallige timer trening må det også være plass til fokusere på andre ting.

– For meg har jeg trivdes både med langrenn, men også med å senke skuldrene og ikke være toppidrettsutøver 24 timer i døgnet. Jeg har gjort ting som gjør meg glad, og med én gang jeg ikke har hatt det bra, har jeg ikke prestert heller. Å ha det bra har trumfa det meste, sier hun.

Merket for livet av Stina Nilsson

Stina Nilsson har vært en av Fallas argeste konkurrenter, og på spørsmål om hvem som var kulest å slå nøler ikke 31-åringen med å svare.

– Jeg må si Stina Nilsson, selvfølgelig, det var jo en duell der en periode som var både frustrerende og givende, sier hun og ler.

KONKURRENT: Stina Nilsson i sin tid som langrennsløper. Hun er nå skiskytter. Foto: Dustin Satloff

– Hva var det som var stas med å slå henne?

– Det var fordi hun holdt et skyhøyt nivå. Det var jo vi som var på pallen i nesten alle sprintkonkurranser en periode. Skulle man slå henne så måtte man virkelig levere varene, fastslår hun.

Nilsson vil også være vanskelig for Falla å glemme. Under årets første verdenscup-seier før VM i Seefeld i 2019 sørget Nilsson for at hun alltid vil være til påminnelse for Maiken.

– Jeg har jo faktisk et merke fra Stina Nilsson som aldri kommer til å bli borte, sier Falla og peker på låret.

– Hva var det?

– Jeg fikk staven hennes i låret og måtte sy tre sting, det glemmer jeg aldri, forteller hun.

STING: Skjermdump av stikksåret på Fallas lår.

De to krysset mållinjen under en sprintsemifinale så tett at det måtte målfoto til for å kåre en vinner.

– Plutselig ser jeg at det er masse blod på dressen, så jeg går til fysioterapeuten, og da sier han «Maiken jeg tror du skal gå på do jeg, og ta av dressen og se hva som har skjedd.» Så da gjør jeg det litt motvillig selv om jeg må forberede meg til finale, og da ser jeg den flenga i låret.

– Da var det bare å hive på et plaster, og så gikk jeg finale - som gikk bra. Så sydde jeg på hotellet etterpå, forklarer Falla.

Selv om det ble tre sting og et merke for livet den gang, har det aldri vært noe dårlig stemning mellom de to sprintkanonene, og Falla ser tilbake på det hele som en morsom historie.

– Det var alltid god stemning, men man visste hvem man måtte slå. Det visste vi begge to. Det er gøy å se tilbake på, sier hun.

Nytt hus på Elverum

Nå som langrennsskiene er lagt på hylla blir det god tid til å bruke tid på helt andre ting. Sprintstjernen har blant annet nettopp flyttet inn i et flunkende nytt hus i Elverum.

– Det er litt glissent her ennå, sier hun og smiler.

Men den ferske sprintpensjonisten har ingen planer om å fokusere bare på det.

– Jeg skal jobbe litt på Wang, der jeg har hatt en stilling fra før, også har jeg en bachelorgrad jeg begynte på i 2013 som jeg vil fullføre. Også skal jeg ha ting litt åpent. Jeg vil la ting synke litt inn og ha litt fri. Koble ut, selv om det ikke blir helt stille. Det er mange planer og mye som skjer fremover, påpeker hun.