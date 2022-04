«Partygate»-skandalen: Godkjenner forslag om gransking av Johnson

Underhuset godkjente torsdag et forslag om at Boris Johnson skal granskes for om han med vilje har villedet parlamentet om «partygate».

Det britiske Underhuset har torsdag debattert over et forslag fra Labour om hvorvidt en komité skal granske om statsminister Boris Johnson med viten og vilje har villedet parlamentet om «partygate».

Parlamentsmedlemmene godkjente forslaget som betyr at det blir en parlamentarisk etterforskning av Johnson.

Forslaget ble nikket gjennom uten avstemning, og etterforskningen vil starte etter at politiet i London har gjennomført sin etterforskning, ifølge BBC og Sky News.

DEBATT: Underhuset har debattert og stemt over et forslag om statsminister Boris Johnson skal granskes for å villede parlamentet. Her fra et møte i Underhuset onsdag denne uken. Foto: Jessica Taylor / AP / NTB

I et intervju med Sky News tidligere torsdag sa Johnson at han har ingenting å skjule om «partygate».

– Folk sier at det ser ut som vi prøver å stoppe ting. Jeg vil ikke det, og vil ikke at folk skal kunne si det. Jeg vil ikke at denne saken skal fortsette i det uendelige. Men, jeg har ærlig talt ingenting å skjule. Hvis det er det opposisjonen vil snakke om, er det greit.

Johnson var ikke til stede i debatten ettersom han er i India på et offisielt statsbesøk.

Prøvde utsette avstemning

BBC skriver at Johnson på sin side mener at politikerne bør ha alle fakta på bordet om «partygate» før de beordrer en etterforskning.

Kanalen skrev videre at flere ministere mente at avstemningen burde vente til politiet har gjennomført sin etterforskning. Dette forslaget ble droppet like før debatten begynte, skriver Sky News.

BOT: Forrige uke ble det kjent at statsminister Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak vil få bøter for brudd på de britiske koronareglene. Foto: Jessica Taylor / AFP / NTB

Nekter å gå av



Forrige uke ble det kjent at Johnson og finansminister Rishi Sunak vil få bøter for brudd på de britiske koronareglene.

Statsministeren nektet å gå av etter at det ble kjent at han fikk denne boten. I stedet sier han at han nå vil øke innsatsen for å styrke økonomien og bekjempe russisk aggresjon i Ukraina.

– Jeg vil fortsette å jobbe med det mandatet jeg har for å takle problemene i dette landet. Min jobb er å fortsette å levere for det britiske folket, sa Boris Johnson på en pressekonferanse tirsdag.

Over 50 bøter utstedt

Politiet i London har også bøtelagt flere regjeringsmedlemmer for å ha deltatt på en bursdagsfest, som ble arrangert for statsministeren på hans kontorer i Downing Street 19. juni 2020.

DEMONSTRERER: Flere demonstrerte utenfor Downing Street nummer 10 etter at det ble kjent at statsminister Boris Johnson får bot for brudd på koronareglene. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

På dette tidspunktet var det forbudt at mer enn to personer var samlet innendørs i Storbritannia.

Det har lenge stormet rundt Johnson etter de mange anklagene om ulovlige fester. I høst ble Johnson beskyldt for å ha deltatt på en rekke fester, blant annet den mye omtalte hagefesten, som fant sted da Storbritannia var nedstengt.

Flere eksperter har omtalt Johnson for mannen med ni liv, fordi han tilsynelatende stadig overlever politiske skandaler. Det er heller ikke første gang statsministeren nekter å trekke seg.

Han nektet også å trekke seg etter at granskningsrapporten om «partygate» ble kjent. Rapporten slo blant annet fast at det ble utvist sviktende dømmekraft og lederskap ved statsministerens kontor.

Britisk politi har hittil utstedt over 50 bøter i forbindelse med «partygate-skandalene» i Downing Street nummer 10.