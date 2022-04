VG: To personer tiltalt etter «grottefesten»

Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to menn etter den såkalte «grottefesten» i Oslo sommeren 2020.

Politiet har anslått at inntil 200 personer deltok på festen, som foregikk i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo.

Flere festdeltakere ble kullosforgiftet på grunn av et aggregat og det dårlig ventilerte festlokalet.

Totalt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen. Fem personer ble vurdert å være kritisk skadd. To personer fikk i ettertid påvist hjerneskader.

Fem personer ble siktet etter hendelsen.

Onsdag melder VG at Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to menn etter festen. For de tre andre er siktelsen henlagt.

– Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo statsadvokatembeter til avisen.

VG har snakket med den ene mannens forsvarer.

– Min klient er underrettet om tiltalen og erkjenner ikke straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier advokat Ida Andenæs.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med forsvarerne til den andre tiltalte, advokatene Frode Sulland og Marit Sæther, men de har foreløpig ikke besvart forespørselen.