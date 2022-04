Lexus slo seg opp gjennom å lage luksuriøse biler, med prislapp et godt stykke under tysk premium. I vår del av verden har det meste handlet om hybrid de siste årene. Og nå er det elbil for fullt, også for Lexus.

Men japanerne har også en del morobilen på samvittigheten. En av dem heter IS-F. Den ble lansert i 2008 og vakte stor oppsikt den gangen.

Jan Erik Larssen testet den på Broom på TV 2 tilbake i 2009. Og han lot seg imponere over det Lexus hadde kokt sammen her.

423 hestekrefter

Med utgangspunkt i den ikke altfor utagerende sedanen IS, hadde de nemlig laget en bil som skulle matche det råeste fra tyske konkurrenter. Under det ganske kompakte panseret, presset de inn et skikkelig kraftverk.

Ja! Det er en V8-er under her.

Lexus sparte ikke på kruttet da de utviklet 5-literen med 8 sylindre i V-formasjon.

Det kunne de heller ikke, med heftige konkurrenter som BMW M3 og Audi RS4 i siktet.

Resultatet ble 423 hestekrefter og over 500 Nm dreiemoment. Dette klarte Lexus takket være et samarbeid med Yamaha.

Spesiell plassering av eksospottene, noen hos Lexus må tydelig ha tenkt at dette ville se ekstra sportslig ut. Noen år senere er vi kanskje litt mer i tvil...

Må være kjenner

Med denne kraftkilden klarte IS-F å sprinte fra 0-100 km/t på bare 4,8 sekunder. Forutsatt at du klarte å plante kreftene i bakken da – vi snakker tross alt om bakhjulsdrift her.

De siste årene har Lexus begynte å dra på skikkelig med design. Det gjorde de ikke tilbake i 2009. Selv om IS-F skilte seg ganske klart fra «vanlig» IS, ser den nesten overraskende anonym ut. Her skal du virkelig være kjenner for å se at dette er litt racerbil, forkledt som ganske anonym sedan.

Du tror det neppe når du får høre prisen...

Innvendig er det ikke store endringer fra standard IS. Og årene har gått siden 2009.

Ikke mange på bruktmarkedet

V8-motoren var naturligvis alt annet enn avgiftsgunstig. På prislappen sto det derfor svimlende 1.452.400 kroner. Det ble heller ikke solgt mange eksemplarer her hjemme.

Akkurat nå er det ingen biler til salgs på bruktmarkedet. Men de dukker opp av og til, og det begynner å bli noen år siden prisene falt under 500.000 kroner. Finner du et pent og gjerne entusiasteid eksemplar, kan dette dermed være mye heftig bil til relativt hyggelig pris.

Hva Jan Erik synes om IS-F – det kan du få med deg i videoen øverst i denne saken.

Klikk her for å lese testen av IS-F

Video: Her er et ekte flaggskip fra Lexus