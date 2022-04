Coop tilbakekaller egne vegetarburgere

– Det er et krav om at allergener skal være uthevet i ingredienslisten til produkter slik at det er lett for allergikere å se, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i en pressemelding.

Derfor tilbakekaller dagligvaregiganten Coop Vegetardag Burger av grønne bønner og erter, Coop Vegetardag Burger av rødbeter og Coop Vegetardag Burger av sopp fra butikkene.

Kristiansen opplyser at kunder som har kjøpt produktene, men som nå ønsker å levere det tilbake, vil få pengene sine igjen.

– Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er noe feil ved produktene, men det kan utgjøre helsefare for personer med eggallergi dersom de ikke ser i ingredienslisten at produktet inneholder eggehvitepulver, sier han.

(©NTB)