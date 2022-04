Tidligere Liverpool-stjerne med bordtennis-stikk til Riise: – Lyver hvis han sier noe annet

Se Liverpool - Everton på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 17.00!

Man må skru tiden langt tilbake for å finne et tittelrace som har vært så tett som kappløpet mellom Liverpool og Manchester City denne sesongen. Med seks kamper igjen av sesongen, ligger det an til å holde frem helt til siste fløyte blir blåst.

Var dette hemmeligheten bak Liverpools overlegne seier?

Foran helgens Merseyside-derby mot byrivaler Everton, ligger rødtrøyene fire poeng bak Manchester City, som har én kamp mer spilt.

I intervju med TV 2 sitter en svært selvsikker Harry Kewell. Den tidligere Liverpool-vingen har full tro på gamleklubben i sesonginnspurten, og deler gøyale historier fra tiden hans med John Arne Riise i arbeiderbyen.

– De spiller for alt. Vi spiller for alt. Det blir en fantastisk match. Men spør du meg, bør det uten tvil være seier til Liverpool, innleder Kewell.

Australieren spilte 93 kamper for Liverpool etter overgangen fra Leeds i 2003.

– Har vært nådeløse denne sesongen

Kewells gamleklubb har sjeldent sett bedre ut enn de gjør nå. Jürgen Klopps mannskap har brøytet seg gjennom det aller meste av motstand denne sesongen, før erkerivaler Everton står for tur.

«Socceroos»-legenden kjenner Everton godt, ikke minst gjennom hans aller første mål for Liverpool.

– Jeg husker at jeg signerte for Liverpool etter at jeg hadde spilt bra i Leeds. Men det tok tid før jeg scoret for Liverpool, og presset økte. Før kamper sa folk, «Er han virkelig spilleren vi vil ha?».

– Så kom Everton. Jeg satte opp Michael Owen for det første i kampen, før jeg scoret mitt aller første for Liverpool. Det var en fantastisk følelse. Å score mål er alltid det, forklarer han.

FØRSTE MÅL: Harry Kewell scoret sitt aller første Liverpool-mål mot Everton. Foto: DAVE THOMPSON

I kveld møtes rivalene til et nytt sammenstøt. Nivåforskjellen mellom lagene har aldri vært større i moderne tid, med et Liverpool som kjemper om ligagull og et Everton som kaver for å holde seg i divisjonen.

43-åringen insisterer uansett på at selv om alt annet enn seier er for dårlig for de røde, blir det ingen lett match.

– Det blir tøft. Vi vet at Liverpool spiller fantastisk fotball for tiden. De bør være veldig fornøyd med måten de spiller på. Vi vet at Everton sliter. De har forbedret seg i det siste, men Liverpool har vært nådeløse denne sesongen.

– En vidunderlig hodepine

Kewell har opplevd det meste i Liverpool – ikke minst en av de aller største milepælene i klubbens moderne historie, da de på vanvittig vis vant Champions League mot AC Milan i 2005.

Likevel sier han at det nåværende laget er det beste han har sett på veldig lang tid.

– Dette er det beste fotballaget jeg har sett siden Pep Guardiolas Barcelona-lag. Det finnes ikke en bedre fronttrio i verden i dette øyeblikket. Jeg syns nesten synd på Diogo Jota og Roberto Firmino, fordi de er fantastiske fotballspiller som må sitte på benken. Det er en vidunderlig hodepine å ha for Klopp.

– De kan bare gå fra styrke til styrke, legger han til.

Spesielt én spiller har imponert den tidligere landslagsspilleren denne sesongen.

– Sadio Mané har overrasket meg. Han har sett ut som en annerledes spiller etter at han byttet til spissplass. Han spiller som et beist. Pasningsfoten og ferdighetene hans har skutt i været. Det så vi mot Manchester United.

I 2021/2022 har Liverpool og Manchester City herjet med nærmest all opposisjon, og gapet mellom de to gigantene til resten av ligaen er stort.

Kewell mener at vi de siste årene har vært vitne til et ordentlig maktskifte i Premier League.

– Det er mange som snakker om Manchester United mot Arsenal som den store rivaliseringen. Glem det. Sporten har gått videre. Det er nok mange som syns det er vanskelig å akseptere, men det Guardiola og Klopp har tilført denne ligaen er helt vanvittig.

– Det er som å se to tungvekter som slår hverandre frem og tilbake. Det er vidunderlig å se på. De blåser vekk all motstand.

Deler Riise-historier

John Arne Riise spilte ofte som Kewells makker på en dødelig venstreside. Australieren husker tiden sammen med Avaldsnes-treneren godt, og deler flere anekdoter med TV 2.

– Selvsagt har jeg gode minner med John Arne Riise. Vi var veldig gode venner, og vi spilte jo mye i lag fordi han var venstrebacken min. John var veldig atletisk, og ville alltid gå høyt i banen. Men når jeg spilte med han, pleide jeg å snu meg til ham og si, «Hei, bare stopp! Jeg er vingen, du er backen. Slutt å gå fremover, og gi meg ballen», sier Kewell med et smil.

– Han hadde et nådeløst konkurranseinstinkt. Det jeg elsket ved ham var at han alltid ville være først, han ville alltid vinne. Det er en fantastisk mentalitet, fortsetter han.

DUO: John Arne Riise og Harry Kewell var en fryktet duo i Liverpool. Foto: PAUL ELLIS

På sitt beste ble John Arne Riise rangert helt i toppen, med en venstreslegge som ytterst få kunne matche. Like begavet var han imidlertid ikke når det kom til visse andre sporter, påpeker hans tidligere lagkamerat.

– Jeg må fortelle dette. Han kunne aldri slå meg i bordtennis. Han var veldig god i biljard, så det spilte jeg aldri mot ham. En mann må kjenne sine begrensninger, ikke sant? Jeg kjente mine begrensninger, men John kjente aldri sine.

– Han kunne aldri slå meg i verken golf eller bordtennis. Han lyver hvis han sier noe annet, insisterer Kewell og ler.

– Ble det hete kamper?

– Vi hadde alltid hete kamper, for vi ville alltid vinne, men jeg slo ham bestandig.

Alt i alt har Kewell imidlertid kun gode ting å si om den tidligere Liverpool- og Roma-backen.

– Han var en fantastisk karakter. En ordentlig glede å være rundt.