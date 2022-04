Rikke Isaksen avslører flytteplaner

Rikke Mari Isaksen (27) er for tiden aktuell som kompaniaspirant 63 på Setnesmoen leir. Kompani Lauritzen-deltakeren er en av seks aspiranter som er igjen før finalen går på skjermen neste uke.

– Jeg har ledd og grått annen hver gang jeg har sett en ny episode. Det er så utrolig gøy å se tilbake på. Jeg savner hele opplevelsen – for min del kunne det vart mye lenger, sier 27-åringen til TV 2.

Isaksen er et kjent fjes for noen, men kanskje ukjent for andre. Hun har tidligere vært med på reality-program som Ex On The Beach og Camp 71. Kompani Lauritzen har derimot vært en annerledes opplevelse, ettersom seerne har fått se en nye side av henne.

POPULÆR: Rikke Isaksen avslører at hun får flere meldinger i innboksen etter hver episode. Foto: Mattis Bernitz/TV 2

– Flere har skrevet til meg i sosiale medier at «jeg har vunnet hjertene deres». Jeg våkner til rundt 30 nye meldinger etter hver episode, så det er utrolig hyggelig, forteller 27-åringen.

Isaksen, som flyttet hjem til Bodø under pandemien for å begynne å jobbe på fiskebåt, avslører til TV 2 at hun nå vil få et nytt hjem fra sommeren av.

– Jeg skal flytte tilbake til Oslo med hele familien. Mamma og mormor flytter først, og når jeg er ferdig på jobb i juni flytter jeg etter.

27-åringen forteller at både moren og mormoren har hatt lyst til å flytte til Oslo siden både Isaksen og søsteren bodde der, og i løpet av det siste halvåret har flytteplanene virkelig fått fart. Nå har nemlig moren og bestemoren solgt huset og sagt opp jobben.

– Det føles utrolig godt. Min største frykt har vært at jeg og søsteren min skulle bosette oss i Oslo og de fortsette å bo i Bodø. Nå ser jeg for meg at vi alle blir boende her permanent, sier hun.

– Da er det bare å få mormor inn i en pensjonistklubb eller danseklubb, sånn at hun får seg venner, sier Isaksen og ler.

Selv om Isaksen har vært med på flere realityprogram, har hun ikke planer om å delta i noe nytt med det første.

– Jeg har jobbet så mye det siste halvåret, så jeg har ikke rukket å tenke på noe annet enn jobb.

Selv om hun ikke skal være med på et nytt program, er det et realitykonsept hun kunne tenke seg å være deltaker i om sjansen hadde bydd seg.

– Jeg har alltid hatt lyst å gjøre Farmen – selv om det varer ganske lenge, avslutter hun.

