Ikke veldig lenge siden dette var perfekt norges-bil

Det norske nybilmarkedet har forandret seg enormt de siste ti årene. Mye handler om overgangen til elbiler. Bensin- og dieselbilene har tapt svært mye. Og stasjonsvogner er knapt å se på salgsstatistikken lenger.

Går vi tilbake til 2009 og den første sesongen for Broom på TV 2, var virkeligheten en helt annen. Da var drømmebilen for mange nordmenn en stasjonsvogn med dieselmotor. Veldig gjerne litt høyreist – og med 4x4.

Jan Erik Larssen tok med seg et eksemplar av arten på test til Synnfjell. En sølvfarget Aud A4 Allroad. Under panseret: En 2-liters dieselmotor på 170 hestekrefter. De hestekreftene ble plantet til bakken, via Audis legendariske quattro firehjulstrekk-system.

Klassisk Audi-design. A4 Allroad var også hevet, til bakkeklaring på 18 centimeter.

Litt ekstra karslig

– Dette har du glede av både på vinteren og sommeren. Du unngår skumle situasjoner og blir rett og slett en tryggere sjåfør. Audi har også utviklet ESP med egen offroad-funksjon. Det gjør at du kan kjøre litt ekstra karslig, fastslår Broom-Larssen som med all tydelighet koser seg på jobb.

A4 var ikke den romsligste stasjonsvognen på markedet. Men med lengde på 4,70 meter snuste den på storbilklassen. Og ble bagasjerommet litt snaut når familien skulle på helgetur, visste mange råd: De monterte skiboks, gjerne fra et av de dyrere merkene.

Høy kvalitetsfølelse i interiøret, samtidig er det ikke til å komme fra at dette begynner å få noen år på nakken.

Under 100.000 kroner

Ny kostet denne testbilen fra 495.800 kroner. Mange kunder passerte 600.000 kroner og gjerne med god margin, før de var i mål. For som Larssen også kommenterer: Her var det mulig å skreddersy bilen med mye fint utstyr og ulike detaljer i interiøret.

Det har ikke overraskende skjedd mye med prisene siden denne testen ble gjort. Nå kan du få A4 Allroad fra et godt stykke under 100.000 kroner. Da snakker vi tidlige eksemplarer som har gått langt, gjerne over 250.000 kilometer.

For en bil som har under 150.000 kilometer på telleverket, må du regne med å betale rundt 150.000 kroner. Legger du deg opp mot 200.000 kroner, kan du velge og vrake i biler.

Slik ser A4 Allroad ut etter faceliften halvveis ut i livsløpet. Etter vår mening har designet stått seg svært bra.

Duell i alpinbakken

Disse er nå utenfor garanti og teknisk stand kan variere mye. Komplett servicehistorikk er viktig for å redusere risikoen for mye påkost de neste årene.

Broom-Larssen tok altså med bilen til fjells. Der satte han den på prøve i alpinbakken – for å sjekke forskjellen mellom en A4 med quattro og en med forhjulsdrift. Du kan se hvordan det går i videoen øverst i denne artikkelen.

