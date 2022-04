Skoda har stått for en av de største snuoperasjonene i bilhistorien. Fra å være vitset om og ledd av på 70- og 80-tallet, er de i dag et av våre mest populære bilmerker.

Det startet i 1996 med en helt ny modell av Octavia (som også var en modell derfra på 50- og 60-tallet). Den ble en suksess og ble fort kjent som mye og fornuftig bil, til hyggelig pris.

Siden har hjulene rullet videre. I riktig retning. Flere modeller dukket opp sammen med nye generasjoner av de ulike modellene.

Skoda Octavia har på mange måter blitt symbolet på en praktisk, folkelig, fornuftig og ujålete bil til en rimelig penge. Slik mange nordmenn liker. Den er nesten like norsk som brunost og binders.

Dette koster de nå

Nå har vi sett på tredje generasjon av den populære Octavia som bruktbil. Den ble produsert mellom 2012 og 2019. Med denne tok Skoda et nytt, stort skritt i riktig retning. Stasjonsvogn var i kjent stil bestselgeren. Gjerne i kombinasjon med firehjulsdrift.

På brukbil-markedet kan du nå få tredje generasjon Octavia til under 75.000 kroner. Da gjerne biler som har gått langt, med alt hva det innebærer, og ikke med den mest attraktive motoriseringen.

Dobler du derimot til rundt 150.000 kroner, kan du fortsatt få mye og bra bil for pengene. Vi snakker om 2015/16-modeller, stasjonsvogn, med 2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter, firehjulsdrift, greit med utstyr og en kilometerstand på litt over 100.000.



De dyreste, om vi holder den heftige RS-modellen utenfor, koster over 350.000 kroner. Da får du en 2019 modell med lav kilometerstand.

Er dette fortsatt mye bil for pengene? Holder de fortsatt mål og hva må du se opp for med disse bilene? Alt dette og mer til får du svar på ved å se på videoen her:

Vi takker Birger N. Haug Outlet for lån av bilen.

Les også: Kjøpte drømmebil – etter noen minutter skjedde dette...

Video: Se vår test av brukt Skoda Octavia her