Å vokse opp i Drillos verden

I dag fyller hele Norges Drillo 80 år. Få mennesker har betydd mer for norsk fotball. Og få offentlige personer betydde mer for min barndom og det Norge jeg vokste opp i.

Filmen Alt for Norge har premiere i dag, på hovedpersonens 80-årsdag. Dokumentaren tar oss gjennom det som er Norges storhetstid som fotballnasjon. Den gir rikelig med anledning til å mimre om det glade 90-tallet, barndommens helter og fotballøyeblikk som for alltid vil være skrevet med gullskrift i den norske idrettshistorien.

For meg ble filmen også en påminnelse om hvor sterkt mitt syn på norsk fotball ble formet av det som i realiteten var det store unntaket i en ellers ganske traurig norsk landslagshistorie. I de aller fleste tiår har Norge vært et nesten-lag. Et lag som ofte nesten har vært gode nok til å spille mesterskap, men aldri har klart å nå helt opp. Et lag som snubler gang på gang når det virkelig gjelder, og som stort sett alltid må bli igjen hjemme når våre naboer reiser til mesterskap. Alt dette var ukjent for meg da jeg åtte år gammel så Norge slå Brasil i Marseille.

Jeg er født høsten 1989 og gikk i barnehagen og på barneskolen da Drillo ledet Norge til helt nye høyder. Å være et barn av nittitallet betyr å ha vokst opp med Drillo-is, haugevis av norske fotballproffer i England, Rosenborg i Champions League, VM-gull og OL-gull til damelandslaget og et herrelandslag som spiller VM. Det var virkelig typisk norsk å være god, også på fotballbanen.

Generasjonene over meg opplevde Drillos landslag som et uvirkelig eventyr etter årevis med skuffelse og nedturer. Herrelandslaget hadde ikke vært i VM siden 1938 da Norge kvalifiserte seg til VM i USA. Vi hadde aldri klart å kvalifisere oss til et EM. 90-tallet var Norges soleklare gullalder, en unik epoke i norsk fotballhistorie. Det var jeg som barn lykkelig uvitende om. Først i voksen alder skjønte jeg for alvor at suksessen på 90-tallet var unntaket, ikke regelen for det norske herrelandslaget.

Da jeg var barn var det helt naturlig at Norge var med i VM. Det var bare sånn det var. Selvsagt skulle vi til VM, vi var jo rangert som et av de beste landslagene i verden på FIFAs egen ranking. Når verdens beste lag skulle samles til mesterskap, var det en selvfølge at vi skulle være med.

Å vokse opp i Drillos verden var å vokse opp med at Ullevål var en festning selv de største verdensstjerner slet med å bryte ned. Da jeg ble gammel nok til å virkelig oppdage fotballen, hadde Norge allerede slått både Nederland og England. Vi var allerede klare for VM i USA, som gruppevinnere i en beintøff gruppe.

De voksne rundt meg rev seg i håret over Norges bitre exit i USA, og fryktet kanskje at Norge hadde forspilt denne unike muligheten. De visste av erfaring at de ikke hadde noen garanti for nye VM-eventyr.

I mitt verdensbilde derimot, var Norge nå trygt etablert i fotballtoppen. Som femåring opplevde jeg året etter at Norges damelandslag bli verdensmestere, med Hege Riise som VMs beste spiller. Det året jeg begynte på barneskolen tok Rosenborg seg til kvartfinale i Champions League etter å ha slått AC Milan på San Siro. All den erfaringen jeg hadde tilsa at Norge var en stor fotballnasjon som kunne hevde seg på de største scenene for både klubblag og landslag.

Drillo, Nils Arne Eggen og 90-tallets stjerner ga meg og mange på min alder et helt urealistisk bilde av hva som er Norges naturlige plass i det internasjonale fotballhierarkiet. Det ga en enorm selvtillit på fotballnasjonen Norges vegne i en medgangstid der alt virket mulig. Selvfølgelig kunne Norge slå Brasil i VM. Selvfølgelig kunne vi ta oss videre til åttedelsfinalen. Vi hadde tross alt et lag som kunne slå hvem som helst, takket være en østfolding i gummistøvler.

Tiden etter årtusenskiftet ble en brutal realitetsorientering. På grunn av Drillos bragder hadde jeg lenge helt urealistiske forventninger til hva det norske landslaget skulle oppnå. Da jeg som tiåring så Norge bli slått ut av EM falt det meg ikke inn at jeg skulle rekke å bli ferdig med grunnskolen, videregående, studere noen år, ta fatt på arbeidslivet og få barn innen Norges herrelandslag igjen spiller i et EM eller VM. Og fortsatt vet vi ikke når vi faktisk klarer å komme oss til et nytt mesterskap.

Mye er sagt og skrevet om arven etter Drillo. For meg er en del av den arven at han klarte å lure meg og mange andre på min alder til å tro at Norge naturlig hørte hjemme blant de aller beste. Med tanke på det utgangspunktet han selv arvet og hva som har skjedd etter Drillos suksess på 90-tallet, er det smått utrolig at han klarte å skape en verden der det var en selvfølge at Norge spilte VM.

Å vokse opp i Drillos verden var et privilegium. Det var en verden der absolutt alt var mulig, en verden av fantastiske fotballeventyr, gylne øyeblikk og folkefest i gatene. I Drillos verden kunne lille Norge yppe seg mot verdens største fotballnasjoner med den største selvfølgelighet. Å få oppleve Drillos Norge med et barns ufiltrerte eufori, drømmer og naive tro på at storhetstiden skulle vare evig, var ren skjær lykke.