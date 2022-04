Ten Hag hylles som taktiker og menneske: – Noe jeg aldri har sett maken til

Nederlandske Urby Emanuelson har spilt for storklubber som Ajax, AC Milan og AS Roma. I 2017 vendte han hjem og spilte under Manchester Uniteds nyansatte manager Erik ten Hag i FC Utrecht.

Der merket han umiddelbart at den nye Manchester United-manageren hadde noe helt spesielt ved seg.

Fra første dag imponerte han med sine taktiske kunnskaper, ikke minst før møtet med Ajax, klubben han nå trener frem til sommeren. Storlaget hadde stjernespillere som Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt og Hakim Ziyech, men Ten Hag lot seg ikke stresse.

– Uken inn mot den kampen klekket Ten Hag ut en skreddersydd taktisk plan. Normalt spilte vi 4-4-2 med en diamant, men nå la han om til 5-3-2. Innen en uke forberedte han oss så bra at systemet føltes helt naturlig for oss. I kampen fikk vi ut nøyaktig det vi hadde trent på. Jeg husker at vi så på hverandre på banen og tenkte; «dette kommer vi til å vinne». Og, sikkert nok, det gjorde vi 2-1. Det viste meg at han har mange kvaliteter, ikke minst dette med en stor taktisk fleksibilitet.

ROSER SIN GAMLE SJEF: Urby Emanuelson.

Tilfeldig var det neppe at nettopp Ajax signerte Ten Hag fra Utrecht kun to måneder etter tapet.

Les også: Uniteds nye manager: – En ære

Siden den gang har han ledet klubben til to doble titler i hjemlandet, samt til Champions League-semifinalen de knepent tapte for Tottenham i 2019.

– Du ser potensialet han har. Den største styrken hans er kanskje at han virkelig vet hvordan han overbeviser et helt lag. Det han sier at vil skje før en kamp, det skjer også veldig ofte i selve kampen.

Ten Hags kometkarriere hjemme i Nederland gjorde at Emanuelson kun jobbet med ham i rundt fem måneder. Men Ten Hag rakk å gjøre et solid inntrykk.

– ­Hans metode i Ajax er noe jeg aldri har sett maken til. Han har egentlig en mer «utenlandsk» tilnærming til fotballen. I Nederland kan den taktiske tilnærmingen ofte være overflatisk, med et overdrevet fokus på estetisk nytelse. Det virker ofte å være viktigere enn å vinne. Ten Hag har også en klar angrepsfilosofi, men han evner å tilpasse seg når det trengs – på sin helt særegne måte, sier Emanuelson.

Den metoden består av et enormt detaljfokus, noe som får Emanuelson til å dra paralleller til Massimiliano Allegri, en manager han spilte for i AC Milan.

– Han kunne tilbringe timevis på treningsfeltet for å sy sammen en mesterplan. Erik har mye av det samme, noe jeg likte å se. Jeg vet at han har den taktiske kunnskapen til å forberede seg til kamper for Manchester United på samme vis.

Emanuelson, som også har erfaring fra England gjennom klubber som Fulham og Sheffield Wednesday, prater også ekstremt varmt om mennesket Ten Hag.

– Jeg «klikket» med ham personlig. Han er en ekte kar. Han var godt likt innad i troppen. Han kunne være hard når det trengtes, men han var også en farsfigur. Noen ganger ble han med på middager med laget. Da fikk lov til å si det de mente. Som et lag er det slike managere man går i krigen for.

Emanuelson, som har 17 landskamper for Nederland, mener nettopp karakteren til treneren smitter over på klubben og spillerne han trener.

– Du kunne se hva det gjorde med spillerne. Med en slik backing, yter spillerne ti ganger mer enn vanlig. De lyttet til ham og utførte det han ønsket umiddelbart. Med noen managere er det mer sånn; «hva i all verden er det du prater om?» Men med Erik bare stolte du på at det han sa, det stemte. Nettopp kombinasjonen av mennesket Ten Hag, og de taktiske evnene hans, er det som gjør at han kan bli en suksess i den falmende storklubben nord i England.

Ekspertene: Dette kan Ten Hag tilby Manchester United

– Han er veldig fleksibel når det kommer til formasjon og taktikk. Når han velger seg en ny klubb, hvil han først se på hvilke spillere han har å leke med. Deretter designer han et system som passer til dem. Nettopp derfor håper han at Ten Hag har det siste ordet med i laget når spillere skal handles på overgangsmarkedet.

– Kanskje får han en stor pengesekk, men jeg håper først og fremst at han får backing fra klubben slik at han får gå for nettopp de spillerne han selv ønsker seg.

Og – selvsagt – det er ingen som vet hvordan møtet med presset i en så stor klubb som United vil påvirke ham.

– Utrecht er en fin klubb, Ajax noe større, men du forholder deg ikke til globale superstjerner. Selvsagt har du store navn og talenter i Ajax, men det er annerledes enn i Man United der helt andre ting spiller inn. Presset der er noe helt annet, også med tanke på hva folk sier og mener, og mediepresset. Jeg er veldig spent på hvordan han takler den biten.

Emanuelson tror tiden Ten Hag hadde i Bayern mellom 2013 og 2015, hvor han ledet den tyske storklubbens andrelag, vil være viktig som erfaring.

– Han fikk et innblikk i hvordan en storklubb som Bayern opererer. Han var den del av deres filosofi og jobbet med Pep Guardiola. De pratet ofte sammen og drakk vin sammen, etter det jeg har hørt. Felles for dem begge er lidenskapen inni dem; det at de bare er fullstendig oppslukt i fotball.

Dermed blir Manchester-derbyene trolig også enda mer spektakulære i sesongene som kommer.

– Det blir meget interessante kamper mellom de to managerne, spår Emanuelson.