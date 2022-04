Maiken Caspersen Falla legger opp

Maiken Caspersen Falla (31) legger opp. Det var VG som først omtalte saken.

Hun var i en årrekke en av verdens fremste sprintere. Falla har en medalje av hver valør fra OL, og har i tillegg fem VM-gull. Hun kan skilte med seks NM-gull i sprint.

OL-gullet kom i sprint i Sotsji i 2014.

Falla sier at det ikke var en lett avgjørelse å ta.

– Jeg kjenner at jeg er fornøyd. Dette har vært en lang prosess. Alt har en slutt, også for meg. Langrenn, som annen toppidrett, er altoppslukende. Dette langrenn har vært hele ungdomstiden min og mitt voksne liv, så det er klart at dette er rart. Og det hadde vært lettere å fortsette, for jeg vet ikke hvordan dette nye livet blir. Men jeg er trygg på at jeg har tatt riktig avgjørelse, sier hun til TV 2.

– Jeg har vært så heldig at jeg har oppnådd alle mine drømmer og mål. Da blir man på sett og vis fornøyd. Du må være så dedikert for å lykkes på toppen. Kanskje er jeg ikke det nå, fortsetter hun.

– Mister to av våre aller største

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Falla etterlater seg et stort tomrom.

– Hun er en av de aller aller beste kvinnelige skiløperne Norge har hatt, og den desidert beste kvinnelige sprinteren verden har sett. Det vil være ekstremt vanskelig å fylle tomrommet etter Falla, som kommer i tillegg til Johaug. Vi mister to av våre aller største omtrent samtidig, sier han.

Skinstad plasserer Falla på samme hylle som de største skiløperne Norge har hatt de siste tiårene.

– Falla klarte å ta sprintmedalje i mesterskap i ti år på rad. Vi snakker et tiår med topp internasjonale resultater i en såpass tilfeldig øvelse som sprint. Evnen hun har til å prestere når det gjelder som mest gjør at hun kan nevnes i samme åndedrag som Petter Northug, Marit Bjørgen, Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og Bjørn Dæhlie. Hun har ikke fått den kreden hun fortjener av det norske folk, sier Skinstad.

Enorm merittliste

Falla tok sin første individuelle verdenscupseier i slovenske Rogla i 2011. Derfra og ut hentet hun totalt 22 seire, som også inkluderer etappeseire i Tour de Ski og Ski Tour. Den siste kom på hjemmebane i Drammen i mars.

De siste sesongene har ikke gitt like mye suksess som de tidligere. Hun står med to verdenscupseire siden 22. februar 2020. Den siste ordinære verdenscupseieren kom i mars 2019.

Nå velger hun å avslutte karrieren foran den kommende sesongen. Under NM på Lygna tidligere i april erkjente hun overfor NTB at de dårlige periodene kommer fortere enn før, mens de gode periodene er kortere.