Mener VG beskytter profiler: – Det blir veldig komisk

Etter at Bernt Hulsker (44) torsdag ble anklaget for rasisme, har flere beskyldt VG for å beskytte sine «egne» kjendiser. Det avviser administrerende direktør Gard Steiro blankt.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at dørvakt Jwan Rasho (24) har anmeldt VGTV-profil Bernt Hulsker for vold og rasisme etter et koronautsatt julebord i mars.

Siden har flere reagert på hvordan VGs nyhetsredaksjon har omtalt saken. En av dem som er kritisk til avisen, er komiker Jonna Støme (43).

– Jeg tror mange i bransjen mistenker at man er beskyttet hvis man jobber for VG. Så lenge det finnes tvil knyttet til journalistikk, så er det et problem, sier Støme.

VG-SJEF: Gard Steiro har vært administrerende direktør og sjefredaktør i VG siden 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gard Steiro er både administrerende direktør og sjefredaktør i VG, som eier både VGTV og profilbyrået Max Social.

Han sier at Stømes påstand om at enkelte blir beskyttet, er feil.

– Det stemmer ikke, og det mener jeg dekningen vår viser, både i denne og tidligere saker, skriver Steiro i en e-post til TV 2.

– Ikke uavhengig

Også presseekspert Trygve Aas Olsen er i tvil om VGs nyhetsredaksjon har behandlet saken om Hulsker på samme måte som de ville gjort dersom han ikke var tilknyttet VG-huset.

– Ifølge dørvakta gjorde Hulsker nazihilsen og kalte ham for «jævla neger». Det forteller ikke VG i sin dekning av saken. Jeg tror nok avisa ville gjort det med en annen kjendis, sier presseekspert Trygve Aas Olsen.

Steiro tilbakeviser dette og viser til at VG både har omtalt saken og lenket til TV 2s artikkel.

I VGs første artikkel om anmeldelsen mot Hulsker skriver avisen at Hulsker er anmeldt, uten å nevne hva han er anmeldt for. De skriver derimot at saken er overført til Oslo-politiets hatkrimgruppe.

Det reagerer Jonna Støme på.

– Hadde VG skrevet det samme som TV 2, så hadde man tenkt at de var en uavhengig avis, men åpenbart så er de ikke det, sier Støme.

KOMIKER: Jonna Støme mener VGs dekning av Hulsker-saken er mangelfull. Foto: Martin Leigland / TV 2

Denne fremstillingen vil ikke Steiro være med på.

– Hvorfor valgte VG å utelate påstandene om at Hulsker viste nazihilsen og kalte dørvakten for «jævla neger» i sin dekning?

– Redaksjonen omtalte hendelsen basert på den informasjon de selv hadde fått bekreftet og lenket til TV 2s artikkel som hadde intervjuet med dørvakten. Det er samme arbeidsmetode vi bruker i andre saker. Redaksjonen jobber for å få egne bekreftelser og komme i kontakt med primærkilder. Vi gjengir ikke andre mediers opplysninger ukritisk, sier redaktøren.

– Tvert imot

Mads Hansen (38) har blitt en etablert TV-profil og jobber for VG-produksjoner som «Spårtsklubben» og podcasten «Topp 3». Han er også tilknyttet TV 2 som tidligere programleder for «Farmen» og den kommende satsingen «Forræder».

Han mener VG ikke er alene i Norge når det gjelder å ha utfordringer med å ha kjendiser og journalister i samme hus.

– Blir man skjermet fra kritikk om man jobber i VG?

– Tvert imot er mitt inntrykk at VG ikke ønsker å bli tatt på nettopp dette, og at man derfor på ingen måte er skjermet for kritikk og kritiske saker, sier Hansen.

AVVISER KRITIKK: Mads Hansen har blitt kjent for sin uredde stil på sosiale medier. Han avviser at han forskjellsbehandler Bernt Hulsker. Foto: Tore Meek / NTB

Han har selv fått kritikk nettopp for ikke å kritisere Hulsker på sine kontoer på sosiale medier, slik han har gjort med andre kjendiser tidligere. Hansen hevder dette ikke har noe med hans egen VG-tilknytning å gjøre.

– For egen del synes jeg det er greit å omtale, og eventuelt kritisere, ting som ytres eller gjøres i offentligheten. Ting som gjøres i det private liv, holder jeg meg stort sett alltid unna, sier han.

– Når det er sagt, må jeg få understreke at jeg tar sterk avstand for det Bernt har gjort. Jeg har hele veien kjent Bernt som en tvers igjennom god mann, men da jeg leste detaljene om hva som faktisk hadde skjedd, ble jeg veldig overrasket og ikke minst skuffet.

– Oppførselen hans her er forkastelig og hører ingensteds hjemme. Jeg håper det går så bra som det kan gå med de han forulempet, sier Hansen.

Fikk ikke kommentar: – Veldig komisk

Da VG publiserte sin første artikkel torsdag morgen, skrev de også at de ikke hadde lykkes med å komme i kontakt med Hulsker eller hans management i Max Social.

– De «klarer» jo ikke å få kommentarer fra egne ansatte en gang. Det blir veldig komisk, sier Støme.

AKERSGATA 55: VG, Aftenposten og profilene i Max Social jobber alle under samme tak. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Mediekritiker Aas Olsen reagerer på det samme.

– Det skulle vel ikke være så vanskelig for VG å få tak i en ansatt i et selskap VG selv eier, sier han.

Ifølge Steiro har VG fått de samme kommentarene som det andre medier har fått.

– Hulskers oppdragsgivere må ta flere hensyn i en sak som denne. Det er ikke alle spørsmål de kan svare på, sier Steiro.

Hulskers manager, Vilde Kristine Darvik, sier til TV 2 at hun valgte ikke å kommentere saken overfor noen av mediene som kontaktet henne torsdag.

– Torsdag ble jeg kontaktet av samtlige norske medier, inkludert VG, og har ikke besvart noen av journalistenes oppfølgingsspørsmål. Vi har ikke noe mer å si om saken enn tidligere sitater gitt til TV 2, og dette svaret har VG fått på lik linje som de andre mediene, sier Darvik.

– Må balansere

Mediekritiker Marius Thorkildsen mener hovedproblemet for VG er hvordan bindingene til Max Social oppfattes utad. Basert på kommentarer i sosiale medier har han et inntrykk av at flere tror VG beskytter sine egne ansatte.

– Det er jo et potensielt problem for VG all den tid de ikke har mulighet til å gå ut og dele de etiske vurderingene som er gjort, sier han.

SKJEDDE HER: VGTVs jobbfest, der Bernt Hulsker (44) ble kastet ut, fant sted på karaokebaren Syng mer i Oslo sentrum onsdag 9. mars. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

På spørsmål om avisen har problemer med dette overfor leserne, svarer VG-sjefen at nyhetsredaksjonen hele tiden har stått fritt til å drive kritisk journalistikk på Hulskers virke.

– Dette er ikke et problem for oss i hverdagen, men VG kan ikke som arbeidsgiver og oppdragsgiver uttale seg om alle saker. Slik er det for alle mediebedrifter, fortsetter Steiro.

Han understreker også at VG er helt transparente om sine eierforhold.

Thorkildsen selv tviler ikke på at VGs redaksjonelle ledelse har behandlet Hulsker-saken på en skikkelig måte. Likevel tror han at han selv hadde irritert seg over Max Social-eierskapet om han var journalist i VG.

– Irriterer journalistene i VG seg over dette?

– VG er et stort selskap med rom for ulike meninger. Det synes jeg er positivt. Vi ønsker at ansatte deltar i debatten om vår virksomhet, sier Steiro.