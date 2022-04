Trump kaller Piers Morgan «en idiot»

I et intervju med Donald Trump sier Piers Morgan til den tidligere presidenten at valget i USA i 2020 «var et fritt og rettferdig valg. Du tapte».

«Bare en idiot vil mene det», svarer Trump.

«Du mener at jeg er en idiot?», spør Morgan.

«Jeg gjør det nå, ja», repliserer Trump.

IDIOT? Trump mener Piers Morgan er en idiot. Foto: Dominic Lipinski

Nytt TV-prosjekt

Intervjuet er ennå ikke sendt, men kommer i første episode av «Piers Morgan Uncensored», som skal lanseres sammen med Talk TV førstkommende mandag. Talk TV eies av Rupert Murdochs News Corporation.

New York Post, som også eies av Murdoch, skriver at Trump avbrøt intervjuet i protest, etter at Morgan poengterte at Trump ikke har klart å fremlegge beviser for valgfusk.

Donald Trump: "I think I'm a very nice man, more honest than you ... turn the camera off."



Don't miss Piers Morgan's exclusive interview with Donald Trump, only on TalkTV 🔸25 April at 8pm.@PiersUncensored | @piersmorgan | #TalkTVpic.twitter.com/7bsuWZhj9n — TalkTV (@TalkTV) April 20, 2022

Overfor TV-teamet skal Trump ifølge Post ha sagt at Morgan er «svært uredelig», mens han selv er «en svært redelig mann».

Ifølge NBC News tyder også promovideoen på at Trump ble sint og avbrøt intervjuet, men TV-kanalen sitter på et lydopptak som gir inntrykk av at intervjuet ble avsluttet i en vennskapelig tone.

De to skal ha avsluttet med latter.

«Det var et flott intervju», sier Morgan ifølge NBC News til Trump i lydopptaket, som kanalen har fått av Trumps kommunikasjonssjef Taylor Budowich.

Trump svarer «Ja», før Morgan sier takk for intervjuet. Det er først etter dette at Trump sier «Slå av kameraet».

Gamle kjente

Trump og Morgan har kjent hverandre i mange år. I 2008 ble briten utpekt av nettopp Trump som vinner i NBC-showet «Celebrity Apprentice».

Donald Trump har klaget over valgfusk i forbindelse med presidentvalget i november 2020, faktisk helt siden februar 2020, og har gjentatt denne påstanden utallige ganger, uten noensinne å kunne fremlegge bevis for at det har skjedd.

Både rettsvesenet og valgkontrollører har avvist påstanden. Trump-supportere stormet likevel Kongressen 6. januar for å forhindre at valgresultatet ble bekreftet der.