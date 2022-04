Slik skal Sigrid Bonde Tusvik endre folks holdninger til korpsmusikk

Komiker og korpsentusiast Sigrid Bonde Tusvik startet på et ambisiøst prosjekt i fjor høst: Nemlig å samle ti kvinner fra ulike nasjonaliteter i Norge til å spille sammen i et korps.

Det store målet er å marsjere oppover Karl Johan og spille for det norske folk på 17. mai.

Ideen om å skape et felleskap gjennom et korps kom med det brennende ønsket om å inkludere alle kvinner i det norske samfunnet.

ELSKER KORPS: Korpsleder Tusvik har en kjært forhold til korps. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er jo veldig opptatt av samfunnet, og ønsker at alle skal bli hørt. Og jeg føler at de som kommer fra andre land blir altfor lite hørt i Norge. Det er kanskje litt flåsete å starte et korps, men det er en god start, sier Tusvik til sine korpsmedlemmer.

Mange kan kanskje spørre seg om hvorfor Tusvik valgte akkurat korps – og det er ikke et tilfeldig valg.

Korps for fellesskapet

Det ambisiøse prosjektet startet i fjor høst, og i serien følger vi korpsets reise fra høsten og frem til den store dagen – 17. mai.

Korpset består av: Aida (32) fra Bosnia, Laura (34) fra Etiopia/Italia/Kenya, Racheal (34) fra Uganda, Jacinta (42) fra Kamerun, Zenube (49) fra Tyrkia, Razieh (37) fra Iran, Rahaf (34) fra Syria, Viktoria (25) fra Russland, Becky (34) fra Thailand og Ntombi (46) fra Sør-Afrika.

KVINNEKORPS: Ti kvinner fra ti ulike nasjonaliteter har sammen dannet et korps, med Tusvik i spissen. Foto: TV 2

Blant disse var det kun én som hadde erfaring med korps fra før av, men det var ingen hindring for korpsleder Tusvik.

For henne var fellesskapsfølelsen det viktigste.

– Korps er noe av det norskeste vi har. Det symboliserer felleskap, dugnad og frivillighet. Det er også på tvers av kjønn, alder og religion, så korps er for alle. Og Norge bør være for alle, mener jeg!

MYE ØVING: Det var ikke bare enkelt for korpsmedlemmene å lære seg et nytt instrument. Foto: TV 2

Som barn fikk ikke Tusvik lov til å spille i korps selv. Hun spilte derimot bratsj i orkester, og der fikk hun oppleve et godt fellesskap.

– Den fellesskapsfølelsen jeg fikk av å spille i orkester, er den følelsen jeg ønsket jeg at mine korpskvinner også skulle få oppleve, sier Tusvik til TV 2.

Vil få bort korps-fordommer

Korps har en lang tradisjon i Norge, og for mange er korpsmusikk obligatorisk for å få den rette stemningen på selve nasjonaldagen.

Likevel er det mange som har fordommer mot blåseinstrumenter, uniform og marsjering i takt.

Og akkurat det ønsker korpsleder Tusvik å gjøre noe med.

– Det er mange som ikke liker korps, og de som ikke liker korps skal få en ny sjanse til å like det nå, mener hun.

– Hvorfor tror du at så mange har fordommer mot korpsmusikk?

– Det handler kanskje om at det er marsjering og uniform. Og at folk ikke vet hva korps er, annet enn på 17. mai. Men det er veldig mange som er med i korps fordi det er sosialt, og det er en aktivitet som jeg tror flere hadde elsket hvis de prøvde, mener hun.

Derfor valgte hun korps som prosjekt for TV-serien – og ikke for eksempel håndball.

– Håndball kunne også kunne ha funket, så klart. Kanskje det blir neste sesong?

Fantastisk reise

TV-serien Korps United spilles inn frem til 17. mai, og så langt er Tusvik overveldet over hvordan prosjektet har gått.

– Det har vært en vanvittig reise. Det er en gjeng med fantastiske kvinner med sterke historier. Alle som har fått se en sniktitt på serien sier dette, så jeg tør å påstå at dette programmet må folk få med seg, oppfordrer hun.

Hun har også lært noe om seg selv i løpet av reisen.

GLEDE: Det sto ikke på gleden og entusiasmen i den fargerike korpset. Foto: TV 2

– Først og fremst har jeg lært at det er en sinnsykt vanskelig jobb å være korpsleder. Så all respekt til foreldre som driver med dette år etter år. Dere er noen helter, skryter hun.

Tusvik har et spesielt ønske i etterkant av den lange korpsreisen:

– Jeg tror vi alle har fått et minne for livet – alle sammen! Ingen kan angre på dette, for vi har vært gjennom helt vilt mye gøy, og både oppturer og nedturer sammen. Håper korpset fortsetter etter at vi er ferdig å filme. Det vil jeg hvert fall.

